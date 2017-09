Gabriel za pogajanja s Severno Korejo, ZDA pošiljajo bombnike

Le Drian: Sankcije edini način reševanja krize

18. september 2017 ob 16:19

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je za rešitev severnokorejske krize, ki so jo povzročili raketni in jedrski poskusi, predlagal neposredna pogajanja z režimom v Pjongjangu. V pogovore bi morale biti vključene tudi ZDA, Kitajska in Rusija.

Gabriel meni, da bi morale ZDA severnokorejskemu režimu ponuditi "druga varnostna zagotovila namesto jedrske bombe". Gabriel je v pogovoru za nemški časopis Bild opozoril, da severnokorejski voditelj Kim Džong Un "zagotovo ni nor". Po njegovem mnenju hladnokrvno sledi premišljeni strategiji: "Misli, da če bo imel jedrsko bombo, bo potem njegov režim varen, saj mu nihče ne bo upal groziti."

Sankcije ne bodo učinkovale takoj

Nemški zunanji minister je še opozoril, da bo trajalo še nekaj časa, preden bodo začele učinkovati zaostrene sankcije, ki jih je prejšnji teden sprejel Varnostni svet Združenih narodov. Pri tem je spomnil na Iran, kako sankcije vendarle lahko privedejo do uspešnega rezultata. Iran se je namreč v zameno za odpravo sankcij odpovedal svojemu jedrskemu programu, ki bi lahko vodil tudi v razvoj jedrskega orožja.

Gabriel je v nedeljo odpotoval v Peking, kjer bo v ospredju njegovih pogovorov s kitajskimi gostitelji prav severnokorejska kriza. Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian pa je poudaril, da so sankcije edini način odgovora na severnokorejsko krizo. Pri tem je pred zasedanjem Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku opozoril, da je "reševanje" jedrskega sporazuma z Iranom nujno potrebno, da bi državam preprečili posedovanje in razvoj jedrskega orožja.

ZDA v Južno Korejo poslale strateške bombnike

Medtem pa so ZDA, največji nasprotnik režima v Severni Koreji, na vojaške voje v Južno Korejo poslale strateške bombnike. Dva bombnika B1B in štiri večnamenska bojna letala F35B bodo skupaj z južnokorejskimi bojnimi letali preverila svoje zmogljivosti, so sporočili z obrambnega ministrstva v Seulu. V Seulu so letalske vaje opisali kot "del rednega urjenja za zadrževanje grožnje severnokorejskih raket in jedrskega programa". ZDA so sicer doslej že večkrat poslale svoje bombnike v Južno Korejo, da bi tako dokazale svoje zmogljivosti Severni Koreji. Tokratna eskadrilja naj bi sicer prišla z ameriških vojaških oporišč na Japonskem in otoku Guam. Po končanem urjenju v južnokorejskem zračnem prostoru naj bi se tja tudi vrnila.

A. V.