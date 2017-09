Varnostni svet Severni Koreji prepovedal izvoz tekstila in omejil uvoz nafte

Severna Koreja naj bi letno izgubila 1,2 milijarde dolarjev

12. september 2017 ob 07:02,

zadnji poseg: 12. september 2017 ob 07:27

New York - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Varnostni svet ZN-a je v ponedeljek soglasno potrdil resolucijo, ki uvaja dodatne sankcije proti Severni Koreji zaradi nedavnega jedrskega preizkusa. ZDA so sicer želele ostrejše sankcije.

Resolucija namreč ne uvaja popolnega naftnega embarga in zamrznitve premoženja severnokorejskega voditelja Kim Džong Una v tujini, kljub temu pa bodo nove sankcije boleče.

Varnostni svet pa je Severni Koreji prepovedal izvoz tekstila in uvoz naravnega plina ter omejil uvoz naftnih derivatov na dva milijona sodov na leto ter uvoz surove nafte na raven uvoza v zadnjih 12 mesecih. Severna Koreja večino surove nafte uvozi iz Kitajske.

Resolucija ob tem prepoveduje članicam ZN-a, da izdajo nova delovna dovoljenja delavcem iz Severne Koreje. Ti so sicer skupaj z izvozom tekstila ključen vir tujih valut za Pjongjang. Kot poroča BBC, izvoz tekstila Severni Koreji letno prinese okoli 700 milijonov ameriških dolarjev, po ameriški oceni pa bo ukrep glede dovoljenj za delavce, ki naj bi bili v Severni Koreji močno obdavčeni, državi odtegnil pol milijarde dolarjev letno. V tujini naj bi delalo 93.000 severnokorejskih državljanov.

Resolucija na zahtevo Kitajske in Rusije vključuje besedilo, ki poudarja potrebo po trajni rešitvi spora na miren, diplomatski in politični način ter potrebo po trajni stabilnosti v severovzhodni Aziji.

Nikki Haley: Ne želimo vojne

"Ni nam v užitek sprejemati ostrejše sankcije. Ne želimo vojne," je po glasovanju dejala ameriška veleposlanica pri ZN-u NikkiHaley, ki je dodala, da severnokorejski režim še ni prestopila točke brez vrnitve. Pjongjang naj ustavi svoj jedrski program, je po poročanju Reutersa dejala Nikki Haley.

Kitajski veleposlanik pri ZN-u Liu Džieji je medtem ponovno predlagal, da pridejo do rešitve tako, da se ZDA in Južna Koreja odpovesta svojim vojaškim vajam, Severna Koreja pa ustavi svoj jedrski in raketni program.

Kitajska naj bi se bala obsežne nestabilnosti v Severni Koreji kot posledice embarga na uvoz nafte, z Rusijo pa je tudi izrazila zaskrbljenost glede humanitarnih posledic sankcij.

Ponedeljkova resolucija je bila že deveta, ki jo je ZN sprejel soglasno po letu 2006. Varnostni svet je Severni Koreji prepovedal razvoj jedrske in raketne tehnologije.

B. V.