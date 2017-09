Grabar-Kitarovićeva: Naše namere iskrene do vseh sosedov

Predsednica meni, da težava ni v hrvaški zunanji politiki

12. september 2017 ob 16:10

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je med obiskom v Budimpešti izjavila, da madžarska in slovenska blokada vstopanju Hrvaške v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) nista povezani.

Madžarsko zunanje ministrstvo je v petek sporočilo, da Budimpešta ne bo podprla članstva Hrvaške v OECD zaradi odnosa do madžarske energetske družbe Mol in njenega predsednika uprave Zsolta Hernadija. Pred tem je v sredo tudi Slovenija sporočila, da zaradi nespoštovanja arbitražne odločbe Slovenija ne bo podprla vstopa Hrvaške v OECD. Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je že takrat napovedal, da bo tudi Madžarska nasprotovala hrvaškemu članstvu v OECD.

Grabar-Kitarovićeva je novinarjem v torek dejala, da sta ji madžarski premier Viktor Orban in predsednik države Janos Ader v pogovorih zagotovila, da ni nobene povezave med madžarsko in slovensko blokado vstopa Hrvaške v OECD.

Gre za zaščito madžarskih poslovnih interesov

Pojasnila je, da odločitev Madžarske ni povezana s slovensko blokado zaradi arbitraže niti z dejstvom, da bi Budimpešta "v tem paketu želela izsiljevati Hrvaško". Kot je dejala, gre za zaščito madžarskih poslovnih interesov, "ker OECD ni politična, temveč ekonomska organizacija".

"Madžarska je nezadovoljna z načinom, kako se je do sedaj ravnalo v primeru Ina-Mol. V zadnjem času so doseženi premiki. Dogovorili smo se, da bomo nadaljevali pogovore za reševanje odprtih vprašanj," je izjavila hrvaška predsednica. Kot je poudarila, je gostiteljem povedala, da blokada ne prispeva k reševanju odprtih vprašanj. Izrazila je pričakovanje, da bodo tudi s tiho diplomacijo popravili odnose med državama.

Trudimo se za otoplitev odnosov

Na novinarsko vprašanje o uspešnosti hrvaške diplomacije v primerih, ko ima Hrvaške spore z vsemi sosedami, je odgovorila, da ne misli, da je težava v hrvaški zunanji politiki. Potrdila je, da je v zadnjih nekaj letih prišlo do napetih odnosov, a da si vlada premierja Andreja Plenkovića prizadeva za otoplitev odnosov. "Ko enkrat poslabšate odnose, jih je težje popraviti kot poslabšati. Naše namere so iskrene do vseh sosedov, ko gre za reševanje odprtih vprašanj," je še dejala.

Grabar-Kitarovićeva bo danes obiskala tudi eno najstarejših medvladnih organizacij na svetu, Donavsko komisijo. Na Korvinovi univerzi bo prejela častni doktorat ter imela predavanje o prispevku Hrvaške h povezanosti Srednje Evrope, Evropske unije in transatlantske skupnosti.

A. V.