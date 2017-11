Guterres zgrožen nad dražbo prebežnikov za sužnje v Libiji

Zahteve po preiskavi

20. november 2017 ob 23:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil zgroženost nad videoposnetkom, ki prikazuje, kako se prebežnike iz Podsaharske Afrike prodaja kot sužnje na tržnicah v Libiji. Poudaril je, da bi tovrstne prakse morali preiskovati kot morebitne zločine proti človečnosti.

Ameriška televizija CNN je minuli teden objavila omenjeni videoposnetek, na katerem je med drugim videti dva mlada moška, ki ju neznani dražitelj na koncu proda za skupno 800 ameriških dolarjev. "Človek na prodaj za 400 dolarjev," so zapisali na CNN. Po dražbi so se njihovi novinarji srečali z obema prodanima moškima, a sta bila tako prizadeta in prestrašena, da sploh nista mogla govoriti.

Takšne dražbe naj bi potekale na najmanj devetih krajih v Libiji. Dokazno gradivo je CNN predal libijskim oblastem, ki so obljubile, da bodo zadevo preiskale.

"Suženjstvo nima mesta v našem svetu in tovrstne prakse so med najbolj nezaslišanimi kršitvami človekovih pravic, ki bi lahko bile zločini proti človečnosti," je dejal Guterres. Tiskovni predstavnik ZN-a Farhan Haq je pojasnil, da Guterres želi tako preiskavo libijskih oblasti kot tudi Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki lahko sproži preiskavo vojnih zločinov v Libiji.

Guterres je sicer aktiviral Visoki komisariat ZN-a za človekove pravice, svojega odposlanca v Libiji Ghassana Salameja, Urad ZN-a za boj proti drogam in kriminalu (UNODC), ki je pristojen za trgovino z ljudmi ter Mednarodno organizacijo za migracije. Varnostni svet ZN-av bo že v torek na posebni razpravi razpravljal o trgovini z ljudmi, v središču katere bo gotovo ravnanje z migranti v Libiji. Sicer pa je že aprila Mednarodna organizacija za migracije (IOM) sporočila, da ima dokaze o suženjstvu v Libiji.

Afriške države ogorčene

Burkina Faso je odpoklicala svojega veleposlanika v Tripoliju, potem ko je izrazila zgroženost ob posnetku. Od Libije so zahtevali podatke o usodi okoli 30 migrantov iz Burkine Faso. Ogorčenje in zgroženost je izrazilo še več afriških držav, med njimi Senegal in Niger. Ogorčenje je minuli teden izrazila že tudi Afriška unija, ki je zahtevala pregon takšnega "odvratnega" početja "iz nekega drugega časa".

Prebežniki v rokah tihotapcev ljudi

Nemirna Libija je pomembna tranzitna točka za migrante, ki iz političnih ali ekonomskih razlogov množično zapuščajo države Podsaharske Afrike in poskušajo priti v Evropo. Pri tem številni pristanejo v rokah tihotapcev ljudi, od katerih so povsem odvisni. To se je še posebej pokazalo po tem, ko so libijske oblasti ob podpori Evropske unije okrepile prizadevanja za zaustavitev migrantskega toka preko Sredozemskega morja.

Združeni narodi so pred dnevi opozorili, da je to sodelovanje EU z libijskimi oblastmi nehumano. EU pomaga libijskim oblastem pri prestrezanju migrantov na morju in jih nato vrača Libiji.

B. R.