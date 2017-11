Haag: V pričakovanju izrečene sodbe Ratku Mladiću

Obtožen v 11 točkah obtožnice

22. november 2017 ob 07:24

Haag - MMC RTV SLO, STA

Danes bo znana dolgo pričakovana sodba nekdanjemu poveljniku vojske bosanskih Srbov, generalu Ratku Mladiću, ki jo bo izreklo Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije.

Kot je sporočil njegov odvetnik, 74-letni Mladić vztraja, da je prisoten na razsodbi, ob tem pa je dodal, da ne verjame, da bo lahko obtoženec lahko zdržal, saj je njegovo zdravstveno stanje zelo slabo. Mladića je zadela možganska kap in, kot so poročali nekateri mediji, zaradi zdravstvenih težav ni popolnoma sposoben spremljati sojenja.

Sodijo mu zaradi odgovornosti za ene najhujših vojnih zločinov v Evropi po drugi svetovni vojni – genocida v Srebrenici in obleganja Sarajeva med vojno v Bosni in Hercegovini letoma 1992 in 1995. Načelnik generalštaba vojske bosanskih Srbov je bil od maja 1992 do novembra 1993. Obtožen je v 11 točkah obtožnice, v dveh za genocid – za poboj 8.000 Bošnjakov v Srebrenici julija 1995 in Bošnjakov ter bosanskih Hrvatov v šestih občinah v BiH-u leta 1992.

V petih točkah je obtožen za zločine proti človečnosti, v štirih pa za vojne zločine. Obleganje Sarajeva je bilo najdaljše obleganje kakšnega mesta v sodobni zgodovini. Med 5. aprilom 1992 in 29. februarjem 1996 je bilo v glavnem mestu BiH-a ubitih skoraj 12.000 ljudi, ranjenih pa najmanj 50.000. Obtožen je tudi zaradi zajetja več kot 377 opazovalcev Združenih narodov in modrih čelad kot talcev od maja do junija 1995, s čimer so hotele sile bosanskih Srbov preprečiti letalske napade Nata na njihove cilje.

Brammertz: Ena najpomembnejših sodb v zgodovini sodišča

Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije bo 22 let po koncu vojne v BiH-u izreklo sodbo enemu najbolj izpostavljenih haaških obtožencev, ki je zaradi krutih zločinov znan kot "balkanski klavec". Glavni tožilec haaškega sodišča Serge Brammertz je sodbo označil kot eno najpomembnejših v zgodovini sodišča, ki bo konec leta po 24 letih zaprlo vrata. Kot je povedal, sta bila Mladić in politični voditelj bosanskih Srbov Radovan Karadžić glavna tvorca politike etničnega čiščenja in sta odgovorna za smrt več tisoč ljudi med vojno v BiH-u, ki je zahtevala več kot 100.000 življenj.

Brammetz je prepričan, da bo Mladić obsojen na dosmrtni zapor, kot zahteva tožilstvo. Vse, kar bi bilo manj, pravi, bi bilo nesprejemljivo: "Na podlagi dokazov, ki smo jih predstavili, glede na visoko raven njegove odgovornosti, pričakujem najvišjo kazen." Mladić odgovornost zanika, obramba pa zahteva oprostilo sodbo. Na prvostopenjsko sodbo se bosta sicer lahko pritožila tako tožilstvo kot obramba, morebitne pritožbe pa bo obravnaval mednarodni rezidualni mehanizem, ki naj bi dokončal delo haaškega sodišča.

Lani Karadžića obsodili na 40 let zapora

Haaško sodišče je prvo obtožnico proti Mladiću, ki je bila skupna s Karadžićevo, vložilo 25. julija 1995. Od takrat je bil na begu, sodišče pa je nato obtožnico oktobra 2003 ločilo in jo večkrat spremenilo, nazadnje decembra 2011. Prijeli so ga 26. maja 2011 v Lazarevcu v Srbiji po 16 letih skrivanja. V mednarodni skupnosti so njegovo prijetje, ki je bil tudi eden izmed pogojev približevanja Srbije Evropski uniji, odločneje zahtevali po strmoglavljenju Slobodana Miloševića. Sojenje je trajalo od 16. maja 2012 do 15. decembra lani.

Karadžića, ki je bil ob Mladiću glavni odgovorni za genocid v Srebrenici in druge vojne zločine med vojno v BiH-u, je marca lani haaško sodišče obsodilo na 40 let zapora. Za krivega so ga spoznali v 10 od 11 točk obtožnice – tako za genocid v Srebrenici, kot tudi za obleganje Sarajeva in zajetje talcev, ne pa tudi za genocid v nekaj drugih občinah v BiH-u. Zaradi genocida v Srebrenici je haaško sodišče na dosmrtni zapor doslej obsodilo le tri visoke častnike bosanskih Srbov, tesne sodelavce Mladića –generala Zdravka Tolimirja, načelnika za varnost zloglasnega Drinskega korpusa Vujadina Popovića ter Ljubišo Bearo, načelnika za varnost v štabu vojske.

V Republiki srbski Mladić za številne še vedno velja za junaka in branitelja naroda. Predsednik Republike srbske Milorad Dodik ga je tako v torek opisal kot legendo srbskega naroda, ki je kot poveljnik vojske branil svobodo srbskega naroda in privedel do nastanka Republike srbske.

Karadžić ga je imenoval za poveljnika bosanskih Srbov

Mladić je bil rojen 12. marca 1942 v vasi Kalinovik na jugu Bosne in Hercegovine. Njegov oče je bil partizan, ki so ga hrvaški ustaši ubili leta 1945. Čeprav si je Mladić želel postati učitelj, je končal v Beogradu, kjer se je po srednji vojaški šoli vpisal še na vojaško akademijo. Po končanem študiju je vojaško kariero začel v nekdanji Jugoslovanski ljudski armadi, in sicer v Makedoniji, kjer je služboval do leta 1978, nato pa se lotil študija na poveljniško-štabni akademiji, ki jo je zaključil med tremi najboljšimi.

Po izbruhu vojne na ozemlju nekdanje Jugoslavije na začetku 90. let prejšnjega stoletja ga je generalštab JLA-ja poslal na območje Hrvaške, ki je bil pod nadzorom tamkajšnjih Srbov. Poveljeval je 9. korpusu JLA-ja v bojih s hrvaško vojsko na območju Knina. Leto dni pozneje, ko je vojna izbruhnila še v sosednjem BiH-u, ga je Karadžić imenoval za poveljnika vojske bosanskih Srbov in na tem položaju je ostal do decembra leta 1996.

Med vojno je Mladić izredno hitro napredoval - oktobra leta 1991 je postal generalmajor, pet mesecev pozneje so ga povišali v generalpodpolkovnika in sredi leta še v generalpolkovnika. Med njegovim poveljevanjem je vojska bosanskih Srbov zagrešila številne vojne zločine, med katerimi sta najodmevnejša 43-mesečno obleganje Sarajeva in pokol v Srebrenici leta 1995, ko je bilo ubitih okoli 8.000 Muslimanov.

T. J.