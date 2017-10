Haaška prvostopenjska razsodba Mladiću bo znana 22. novembra

Tožilstvo: Manj kot dosmrtna zaporna kazen bi bila žalitev

18. oktober 2017 ob 17:27

Haag - MMC RTV SLO, STA

Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu bo razsodbo v primeru nekdanjega poveljnika bosanskih Srbov Ratka Mladića objavilo 22. novembra.

Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala, da gre za prvostopenjsko razsodbo, na katero se bosta lahko pritožila tako tožilstvo kot obramba.

Tožilstvo je konec lanskega leta v sklepni besedi za Mladića, ki je obtožen vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, zahtevalo dosmrtni zapor. Po mnenju tožilstva bi bila namreč krajša kazen žalitev tako za žive kot mrtve žrtve in pravosodje. Mladićeva obramba je medtem zahtevala oprostilno sodbo.

Mladića so po 16 letih na begu prijeli 26. maja 2011 v Srbiji na domu njegovega sorodnika. Sojenje se je začelo maja 2012, končalo pa decembra lani. Mladić zanika vse obtožbe, ki ga v enajstih točkah bremenijo genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov.

Obtožen genocida, pregona, umorov, jemanja talcev ...

Kot poroča srbski portal b92.net, je Mladić obtožen genocida v Srebrenici, pregona muslimanov in Hrvatov po BiH-u, ki je imel v sedmih občinah obseg genocida, teroriziranja prebivalcev Sarajeva med kampanjo topniških in ostrostrelskih napadov ter jemanja pripadnikov mirovnih sil ZN-a Unprofor za talce.

V dveh točkah je Mladić obtožen za genocid, v preostalih pa mu očitajo pregon, izkoreninjenje prebivalstva, umore, deportacije, prisilne preselitve ljudi, nezakonite napade na civiliste in jemanje mednarodnih talcev.

Karadžić obsojen na 40 let zapora

Na podlagi enake obtožnice so marca lani na 40-letno zaporno kazen obsodili nekdanjega političnega voditelja bosanskih Srbov Radovana Karadžića. Prizivni postopek v tem primeru še poteka, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Nedavno je srbska vlada na prošnjo Mladićeve obrambe in družine dala zagotovila za začasno izpustitev 74-letnega Mladića iz pripora haaškega sodišča zaradi zdravljenja. Prejšnji mesec so nekateri mediji namreč poročali, da se Mladić, ki ga je zadela možganska kap in ki zaradi zdravstvenih težav ni popolnoma sposoben spremljati sojenja, počuti slabo oziroma da se mu je zdravstveno stanje dodatno poslabšalo.

B. V.