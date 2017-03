Hongkong dobil prvo voditeljico. Izvolila jo je volilna komisija.

Protesti za demokratizacijo

26. marec 2017 ob 09:50

Hongkong - MMC RTV SLO

Nova voditeljica Hongkonga je postala Carrie Lam, prva ženska na tem položaju. Ima podporo Pekinga, njena zmaga pa je bila pričakovana. Izvolila jo je 1.200-članska komisija elektorjev.

Voditelja oziroma voditeljice Hongkonga, ki ima določeno avtonomijo v odnosu do Pekinga, namreč ne izvoli javnost, pač pa volilna komisija, v kateri so prevladujoči propekinški elektorji. Prodemokratične skupine so pred poslopjem, kjer so potekale volitve, organizirale proteste, volilni proces pa so poimenovale prevara.

59-letna Carrie Lam je v govoru ob izvolitvi dejala, da bo njena prednostna naloga v petletnem mandatu zmanjšanje družbenih napetosti, poroča BBC. Kot je dejala, pozdravlja in spodbuja širok spekter glasov, mlade pa je pohvalila, češ da so pogosto v ospredju in celotno družbo vlečejo naprej.

Obljubila je, da bo spoštovala "osnovne vrednote" Hongkonga, kot so "vključevalnost, svoboda medijev in govora, spoštovanje človekovih pravic", poudarila pa je tudi vladavino prava. Na položaju bo julija nasledila Cy Leunga. Bila je tudi njegova namestnica.

Carrie Lam je prejela 777 glasov. Glede na javnomnenjske ankete je bil v javnosti sicer najbolj priljubljen njen glavni protikandidat, nekdanji vodja financ John Tsang, ki je prejel 365 glasov. Tretji, najbolj liberalen kandidat, upokojeni sodnik Woo Kwok Hing, pa je prejel 21 glasov.

Letos mineva 20 let, odkar je Hongkong Velika Britanija predala oziroma, kot pravi Peking, vrnila Kitajski. Hongkong ima od leta 1997 polavtonomni status.

Volivci in volivke z zelo majhnim vplivom

Leta 2014 so potekali intenzivni protesti, na katerih so ljudje zahtevali svobodne volitve, a zahteve niso bile uslišane. Zelo majhen del volilne komisije izvolijo volivci in volivke neposredno, večino jih namreč izberejo gospodarstveniki in posebne interesne skupine. Kritiki pravijo, da skupine, ki so naklonjene Pekingu, dobijo nesorazmerno veliko predstavnikov v komisiji. Lani so prodemokratični aktivisti zagotovili 325 sedežev v komisiji, največ doslej, kar vseeno ni bilo dovolj za določitev novega voditelja Hongkonga.

B. V.