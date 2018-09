Hongkong: Zaradi vrtoglavih cen nepremičnin mladi prisiljeni kršiti zakon

Za stanovanje 3.500 dolarjev najemnine

2. september 2018 ob 17:40

Hongkong - MMC RTV SLO

V Hongkongu so cene nepremičnin tako ušle izpod nadzora, da si mladi Hongkonžani ne morejo privoščiti niti najemnine, kaj šele nakupa hiše, zato so prisiljeni kršiti zakon in živeti v industrijskih stavbah.

Naraščajoče nepremičninske cene so najemnine v Hongkongu pognale na rekordno raven. Hongkong, eno najgosteje poseljenih mest na svetu, ima najvišje cene nepremičnin na svetu.

Povprečno domovanje lahko stane tudi 19,4-krat več od povprečnega bruto letnega dohodka posameznika, medtem ko najemnina za majceno stanovanje stane okoli 3.500 dolarjev na mesec, poroča RT.

Zato ni čudno, da mladi Hongkonžani raje tvegajo in najemajo prostore, ki niso namenjeni bivanju, samo da bi prihranili denar. "Najemnine dandanes so izjemno nerazumne," je za Bloomberg povedal 32-letni fotograf Wah Lee, ki si je s sostanovalcem stanovanje uredil v stavbi s skladiščem olja in menzo s cvrtjem. "Ni variante, da bi si lahko privoščil normalno stanovanje."

Lee in njegov sostanovalec plačujeta okoli 1.400 dolarjev mesečno, kar je še enkrat manj, kolikor najemodajalci običajno zahtevajo za bivanje v stanovanjskem bloku.

Cene še naprej rastejo

Oblasti zdaj skušajo zajeziti vrtoglave nepremičninske cene in se ogniti protestom s širjenjem zemljišč in zazidljivih površin. Kategorično pa izključujejo možnost, da bi pustili ljudem, da zakonito živijo v industrijskih stavbah.

"Industrijske stavbe niso namenjene bivanju. Gre za vprašanje varnosti," je povedal Chau Kwong Wing, profesor nepremičninskih poslov in gradnje na hongkonški univerzi in član delovne skupine za pridobivanje zemljišč.

Leta 2016 je v industrijskih stavbah živelo skoraj 12.000 ljudi, kažejo izsledki raziskave, ki jo je opravila družba SCO. Novih podatkov za zdaj še ni, a je številka zagotovo precej večja, saj cene nepremičnin še naprej rastejo, v enega največjih finančnih središč Azije pa se vsako leto preseli vse več ljudi.

K. S.