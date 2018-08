Imran Kan potrjen za novega premierja Pakistana

Očitki vmešavanja vojske v volitve

17. avgust 2018 ob 17:09

Islamabad - MMC RTV SLO, STA

Nekdanjega zvezdnika kriketa Imrana Kana so poslanci potrdili za novega premierja Pakistana, kljub številnim očitkom, da se je v parlamentarne volitve vmešala vojska.

65-letnega Kana je podprlo 176 poslancev, 96 pa jih je bilo proti. Novi premier bo prisegel v soboto.

Kanova stranka Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) je 25. julija zmagala na volitvah, a ni prejela večine. Koalicijo so nato oblikovali s sedmimi manjšimi strankami.

Stranka si je ta teden zagotovila tudi položaj predsednika in namestnika parlamenta, s čimer je Kan še okrepil svoj položaj. A so pred njim številne težke naloge. Med drugim državo ogroža pomanjkanje vode, vojaški ekstremizem in huda gospodarska kriza.

Druga največja stranka v parlamentu in največja opozicijska stranka je Pakistanska muslimanska liga – Navaz (PML-N) nekdanjega premierja Navaza Šarifa, ki trenutno služi 10-letno zaporno kazen zaradi korupcije.

Osrednja pozornost gospodarstvu

Več strank sicer vztraja, da je na volitvah prišlo do nepravilnosti, češ da se je vpletla vojska, da so utišali medije in ustrahovali civilno družbo.

Pred volitvami je Kan dejal, da se bo v primeru izvolitve primarno posvetil gospodarstvu. Pakistanska rupija je namreč v zadnjem letu občutno padla.

Kan se je po izvolitvi zavezal k pogovorom z Indijo, da bi državi končno prišli do rešitve spora glede Kašmirja. Hkrati je pozval k "vzajemno koristni" povezavi z ZDA, čeprav je Kan glasen kritik ameriških protiterorističnih ukrepov v širšem območju, kot so napadi z brezpilotnimi letali.

K. S.