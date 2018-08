Indija želi postati četrta država s človekom v vesolju

Z malo stroški Indija dosega zavidljive uspehe vesoljskih misij

15. avgust 2018 ob 16:39

New Delhi - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Indija namerava do leta 2022 v vesolje poslati človeka in tako po ZDA, Rusiji in Kitajski postati četrta država s človeško vesoljsko misijo.

"Leta 2022 ali mogoče že prej, če bo mogoče, bo Indija v vesolju razvila trobojnico," je indijski premier Narendra Modi dejal ob praznovanju dneva neodvisnosti in pred parlamentarnimi volitvami na začetku prihodnjega leta, na katerih se bo potegoval za svoj drugi mandat na čelu vlade.

Indija je prva azijska država z vesoljsko misijo na Mars, dosegli pa so tudi že Luno. V zadnjih letih azijska velesila pospešeno razvija vesoljski program.

Lani poleti so iz izstrelišča na otoku Sriharikota izstrelili v vesolje najmočnejšo raketo domače izdelave GSLV MK III, ki je v orbito nad Zemljo ponesla satelit.

Veliko uspehov za malo denarja

Kljub majhnemu proračunu indijskega vesoljskega programa, ki znaša okoli 1,6 milijarde ameriških dolarjev, kar je le desetino proračuna Nase in 15 odstotkov ruskega vesoljskega programa, so po navedbah Al Džazire Indijci dosegli zavidljiv napredek.

Misija na Mars je imela proračun le 74 milijonov dolarjev, medtem ko je Nasina misija Maven Mars stala 671 milijonov dolarjev.

"Najpozneje 75 let po osamosvojitvi od britanske nadvlade bo sin ali hči Indije poletela z indijsko zastavo v roki v vesolje," je dejal.

Kot navaja nemška tiskovna agencija DPA, je prvi indijski državljan sicer v vesolje poletel že leta 1984, a na raketi takratne Sovjetske zveze.

G. V.