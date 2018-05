Iran izraelske napade obsodil kot "resno kršitev sirske suverenosti"

Guterres poziva h koncu sovražnih dejanj

11. maj 2018 ob 16:11,

zadnji poseg: 11. maj 2018 ob 16:18

Teheran - MMC RTV SLO

Iran se je vendarle odzval na izraelske "povračilne napade" na domnevno iranska oporišča in poudaril "pravico Sirije do samoobrambe" ter obsodil "resno kršitev sirske suverenosti".

"Iran odločno obsoja napade Izraela na Sirijo. Tišina mednarodne skupnosti le še spodbuja izraelsko agresijo. Sirija ima pravico do samoobrambe," je za iransko državno televizijo povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bahram Kasemi, poroča BBC.

Kasemi je napad označil za poskus mednarodnih podpornikov uporniških skupin, ki se borijo proti predsedniku Bašarju Al Asadu, da bi upornike po "številnih neuspehih" znova podprli in "nagnili tehtnico na njihovo stran".

V najobsežnejših izraelskih napadih na ozemlje Sirije v zadnjih desetletjih je izraelska vojska z letali v noči s srede na četrtek napadla okoli 70 iranskih oporišč, pri čemer je po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice umrlo najmanj 23 vojakov, od tega pet pripadnikov sirske vojske in 18 pripadnikov njihovih zavezniških sil.

Izrael trdi, da so bili napadi le odgovor na 20 izstreljenih raket Iranske revolucionarne garde proti okupirani Golanski planoti, s čimer je po besedah premierja Benjamina Netanjahuja Iran prekoračil "rdečo črto". Iran ni potrdil napadov na Golansko planoto, temveč je sporočil, da so izraelski napadi neutemeljeni in osnovani na izgovorih.

Gre sicer za najintenzivnejše spopade med sovražnima državama, ki pa se v neposredni vojni še nista spopadli. Iran v Siriji podpira predsednika Bašarja Al Asada. Na sirskem ozemlju je več sto pripadnikov Iranske revolucionarne garde kakor tudi več tisoč pripadnikov oboroženih milic, ki so deležne iranskega usposabljanja in financiranja. Izrael medtem že štiri desetletja okupira sirsko ozemlje Golansko planoto, ki si jo je kljub nasprotovanju Združenih narodov priključil leta 1981.

ZN poziva h koncu sovražnih dejanj

Generalni sekretar Združenih narodov je Antonio Guterres je medtem pozval k takojšni zaustavitvi "vseh sovražnih dejanj" na Bližnjem vzhodu, da ne bi bilo novega "požara" v regiji, poroča Independent.

