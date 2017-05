Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rudnik se je po eksploziji delno sesedel sam vase. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Iran: Po eksploziji v premogovniku ujetih 80 rudarjev

Rudnik se je delno sesedel

3. maj 2017 ob 18:26

Teheran - MMC RTV SLO/STA

V premogovniku na severu Irana je odjeknila silovita eksplozija, pri čemer sta bila ubita dva rudarja, 25 je ranjenih, okoli 80 rudarjev pa je ostalo ujetih 1.800 metrov pod zemljo.

Rudnik Hoš-Bejlag v pokrajini Golestan se je po eksploziji deloma sesedel. Okoli 40 rudarjev je ostalih ujetih v enem traktu rudnika, še okoli 40 pa v drugem delu. Do popoldneva so uspešno iz ruševin rešili le 36 rudarjev, ki so jih prepeljali v bolnišnico v kraju Asaršar.

V reševalni akciji sodelujejo vse razpoložljive sile v pokrajini, tudi policija in vojska. Reševalci tekmujejo s časom, saj ni jasno, koliko zraka imajo še na voljo ujeti rudarji. Po dozdajšnjih ugotovitvah naj bi bili ujeti nekje na globini 1.800 metrov, medtem ko so se reševalci lahko prebili le do globine 800 metrov.

Vzrok eksplozije za zdaj še ni znan, domnevajo pa, da je eksplodiral nakopičen metan. Eksplozija je nastala, ko so delavci poskušali zagnati dizelsko lokomotivo znotraj rudnika.

Po navedbah iranskih medijev je v premogovniku zaposlenih sicer okoli 500 rudarjev, do eksplozije pa naj bi prišlo ob menjavi izmene.

Iran, ki je lani izkopal 1,68 milijona ton premoga, tega večinoma uporablja za domačo proizvodnjo jekla, ne pa za izvoz, navaja BBC.

