Iraška letala napadla stavbo, kjer je bil tudi IS-jev vodja Bagdadi

Borce v Mosulu pozval, naj se ne umikajo

13. februar 2017 ob 19:12

Bagdad - MMC RTV SLO

V napadu letal iraške vojske je bilo ubitih 13 poveljnikov samooklicane Islamske države. Cilj napada je bila zgradba v Kaimu, kjer naj bi bil na srečanju tudi Abu Bakr Al Bagdadi.

Obenem so v napadih na zahodu države ubili še najmanj 64 drugih pripadnikov IS-ja. Med ubitimi 13 visokimi člani poveljniške strukture Daeša (arabski akronim za Islamsko državo) ni Bagdadija, vodje džihadistične skupine. Po navedbah iraške vojske naj bi se prejšnji teden v konvoju iz Rake v Siriji, ki velja za glavno mesto skrajne skupine, preselil čez mejo v Qaim na zahodu Iraka. Mesti sta med sabo oddaljeni približno 300 kilometrov.

Vodja IS-ja naj bi se srečal z drugimi visokimi poveljniki islamistične skupine, na sestanku pa so po navedbah razpravljali o morebitnem nasledniku in položaju IS-ja v glavni iraški trdnjavi džihadistov Mosulu, poroča BBC. V drugem največjem iraškem mestu je vojska pred kratkim prevzela nadzor nad celotnim vzhodnim delom.

Borci IS-ja so še vedno v zahodnem delu mesta, osvoboditev Mosula pa bi bila ključna za poraz skrajnežev v Iraku. V operaciji v Mosulu sodelujejo tudi kurdske pešmerge in šiitske milice, z zračnimi napadi pa pomaga koalicija pod vodstvom ZDA. Pripadniki IS-ja so v Mosulu obkoljeni in povsem odrezani od preostalega Iraka in tudi Sirije.

Bagdadi – njegovo pravo ime je Ibrahim Avad Ibrahim Al Badri – je zadnje javno sporočilo podal lani novembra, v katerem je pozval borce IS-ja, naj branijo Mosul in naj se ne umikajo, četudi iraške sile napredujejo v mestu. Večkrat so v preteklosti poročali o napadih, v katerih naj bi bil Bagdadi poškodovan, večkrat pa so celo domnevali, da je bil ubit.

T. J.