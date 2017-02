Iraške sile so zavzele letališče v Mosulu

Od sredine oktobra je mesto in okolico zapustilo 160.000 prebivalcev

23. februar 2017 ob 08:25,

zadnji poseg: 23. februar 2017 ob 12:33

Mosul - MMC RTV SLO

Iraške vladne sile so v okviru boja proti t. i. Islamski državi v štiriurnem napadu zavzele letališče v Mosulu, napadle pa so tudi bližnje vojaško oporišče.

Kot BBC navaja poročanje iraške televizije Irakia, so z začetkom napadov na letališče sovpadli tudi zračni napadi mednarodne koalicije na čelu z ZDA. Letališko stezo so sicer pripadniki IS-ja poškodovali, toda zavzetje tako velikega območja bo pomagalo iraški vojski pri nadzoru poti v južni del Mosula. Vzhodni del Mosula so sile zavzele pretekli mesec, ofenzivo za zavzetje zahodnega dela pa so začele pred slabim tednom dni.

Po besedah tiskovnega predstavnika vojske so vojaške sile hkrati z napadi na letališče napadle tudi vojaško oporišče Al Gazlani, da bi tako "zamotili" pripadnike IS-ja.

Mosul, ki je imel pred IS-jevim prihodom leta 2014 več kot dva milijona prebivalcev, je še zadnja večja urbana utrdba džihadistične skupine v Iraku. Od začetka največje kopenske ofenzive v Iraku po ameriški invaziji leta 2003, ki se je začela sredi oktobra, je mesto in okolico zapustilo že več kot 160.000 prebivalcev.

