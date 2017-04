Islamska država v Siriji doživela nov poraz

Na udaru tako Raka kot tudi Mosul

24. april 2017 ob 19:14

Damask - MMC RTV SLO/STA

Sirski uporniki so vstopili v utrdbo Islamske države, kraj Tabka na severu Sirije. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice so uporniki zasedli več točk v južnem predelu Tabke.

Sirske demokratične sile so tudi same sporočile, da so zavzele položaje Islamske države na zahodu Tabke, zdaj pa čistijo osvobojena območja.

Uporniki vse bližje Raki

Osvojitev Tabke in bližnjega jezu je pomembna zmaga za opozicijske sile v ofenzivi za dobrih 50 kilometrov oddaljeno Rako, prestolnico samooklicanega kalifata Islamske države.

Sirske demokratične sile so ofenzivo za osvojitev Rake sprožile novembra lani in od takrat so zavzele dobršen del njene okolice.

Ofenziva tudi na Mosul

Džihadisti so tako pod hudim pritiskom na več frontah. Sirske vladne sile jih napadajo drugod po državi, iraška vojska pa izvaja ofenzivo na drugo največje iraško mesto Mosul, ki je delno še vedno v rokah Islamske države.

A. V.