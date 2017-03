Mosul: Število razseljenih civilistov preseglo 200.000

Vzhod mesta v rokah iraških sil

5. marec 2017 ob 15:52

Mosul - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je skupno število civilistov, razseljenih iz Mosula, v zadnjih dneh močno naraslo in v nedeljo preseglo število 200.000.

Ljudje bežijo pred spopadi med iraškimi silami s podporo ZDA in borci t. i. Islamske države, ki so nadzorovali Mosul, drugo največje mesto v Iraku, od leta 2014. Še 26. februarja je bilo razseljenih civilistov po začetku ofenzive oktobra lani 164.000, v nedeljo pa že več kot 206.000, poroča Reuters.

Do 25. februarja je iz zahodnega dela mesta pobegnilo 45.714 ljudi oziroma 7.619 družin, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Samo 28. februarja je iz zahoda Mosula pobegnilo več kot 17.000 ljudi, 3. marca pa po podatkih IOM-ja 13.000 ljudi.

Mednarodne organizacije za pomoč so v zadnjih dneh izrazile skrb, da bodo taborišča, namenjena nastanitvi razseljenih ljudi, kmalu povsem polna. V mestu naj bi bilo še do 700.000 ljudi, poroča BBC, po pričevanju enega izmed civilistov, ki je pobegnil iz zahodnega dela mesta, pa tam vlada lakota.

Ofenziva za zahod mesta

Iraške sile so vzhodni del zadnje večje urbane utrdbe IS-ja v Iraku zasedle januarja po 100 dneh spopadov, 19. februarja pa so sprožile napad na predele mesta, ki ležijo zahodno od reke Tigris. Kot poroča BBC, so iraške sile že zasedle več sosesk, v zadnjih dneh pa je slabo vreme upočasnilo njihovo napredovanje.

B. V.