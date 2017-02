Mattis: Ne bomo si prisvojili iraške nafte

Iraške sile ožijo obroč okrog Mosula

20. februar 2017 ob 18:13

Bagdad - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Ameriški obrambni minister James Mattis je med obiskom Bagdada izjavil, da ameriška vojska ne namerava zaseči iraške nafte.

Mattis je tako pomiril Iračane, ki so jih pred tem razburile izjave ameriškega predsednika Donalda Trumpa o tem, da bi morale ZDA zapleniti iraško nafto, s čimer bi financirale svojo navzočnost v državi in obenem odvzele skrajni skupini Islamska država ključen vir prihodka.

Američani plačujemo za nafto

A Mattis, upokojeni general, ki je poveljeval enotam med invazijo na Irak leta 2003, je to zavrnil. "Vsi v Ameriki smo v splošnem vseskozi plačevali za plin in nafto, in prepričan sem, da bomo to počeli tudi v prihodnosti," je ob začetku obiska novinarjem dejal Mattis. "V Iraku ne nameravamo nikomur zaseči nafte," je dodal.

Poleg izjav o nafti je bil Trump v Iraku deležen kritik tudi na račun svojega izvršnega ukaza, s katerim je začasno prepovedal vstop v ZDA državljanom sedmih držav, vključno z Irakom. Sodišča so sicer prepovedala izvajanje ukaza, a Bela hiša že pripravlja novega, s katerim bi zaobšli sodno odločitev.

Mattis: Iračani ne bodo imeli težav pri vstopu v ZDA

Mattis novega besedila še ni videl, je pa prepričan, da glede vstopa v ZDA ne bo težav za Iračane, ki so se bojevali za ameriške sile ali sodelovali z njimi.

Poveljnik koalicijskih sil pod vodstvom ZDA Stephen Townsend je menil, da ameriškim silam, potem ko je koalicija, ki ji poveljujejo ZDA, zavzela Mosul, ne bo treba zapustiti Iraka: "Ne pričakujem, da nam bo vlada sporočila, naj odidemo. Iraška vlada je spoznala, da gre za kompleksen boj, v katerem potrebujejo pomoč koalicije tudi po koncu boja za Mosul," je dejal Townsend.

Mosul in Raka bosta osvobojena najpozneje v šestih mesecih

Iraške sile so operacijo za zavzetje Mosula začele 17. oktobra. Do zdaj so bile uspešne pri boju za vzhodni del mesta. V nedeljo so začele še operacijo za zavzetje zahodnega dela. Koalicijo sestavlja več kot 9.000 ljudi, več kot polovica je Američanov. Townsend je prepričan, da bosta tako Mosul kot tudi Raka v Siriji najpozneje v šestih mesecih iztrgana iz rok Islamske države.

Al Sadr pozval k odhodu Američanov

Vplivni iraški šiitski klerik Moktada Al Sadr je sicer v ponedeljek pozval iraško vlado, naj po zavzetju Mosula ukaže umik ameriških in drugih koalicijskih sil iz države. Mattis je Al Sadrov poziv označil za "iraško notranjo zadevo".

A. V.