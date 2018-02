Italija: Policija preprečevala spopade med protifašisti in neofašisti

Za soboto napovedani množični shodi v Rimu in Milanu

24. februar 2018 ob 09:44,

zadnji poseg: 24. februar 2018 ob 10:02

Pisa,Torino,Rim,Milano - MMC RTV SLO, STA

Pred parlamentarnimi volitvami je v Italiji vse več dogajanja tudi na ulicah. V petek so v Pisi potekali sočasni shodi protifašistov in neofašistov, ki jim je srečanje preprečila policija. Množične demonstracije so napovedane tudi za soboto.

V petek je Piso obiskal vodja skrajno desne Severne lige Matteo Salvini in nagovoril podpornike. Do njih so se poskusili prebiti protifašisti, proti katerim je morala s pendreki posredovati policija, ki je s kamni, steklenicami in palicami oborožene protestnike razgnala, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA.

V Torinu so v sredo in četrtek potekali shodi v podporo voditelju skrajno desne stranke CasaPound Simoneju Di Stefanu. Tudi tam so neofašisti in protifašisti poskušali obračunati med seboj, znova pa je srečanje onemogočila policija, pri čemer se je poškodovalo šest policistov. Notranje ministrstvo je incidente označilo za zelo resne in sporočilo, da so protestniki poskušali namerno poškodovati policiste.

Množične demonstracije so po Italiji napovedane tudi za konec tedna. V Rimu so za soboto napovedane množične demonstracije proti neofašizmu in rasizmu, h katerim je med drugim pozvala vladajoča Demokratska stranka. Na demonstracijah pričakujejo več deset tisoč ljudi, svojo udeležbo pa je napovedal tudi nekdanji premier in vodja Demokratske stranke Matteo Renzi.

Močno poostren nadzor v Rimu

Mestne oblasti so napovedale strog nadzor mesta: policisti bodo mesto nadzirali v dveh koncentričnih krogih, nadzirali bodo glavne ceste v mesto, na zbirališču demonstratorjev pa bodo uporabljali detektorje kovine.

Do tujcev sovražna Severna Liga je v soboto v Milanu organizira demonstracije proti nezakonitemu priseljevanju. Demonstracije v središču Milana na trgu pred znamenito katedralo bodo potekale pod sloganom Najprej Italijani. V Milanu naj bi za varnost skrbelo več sto policistov.

Shodi po rasističnem napadu v Macerati

Do shodov neofašistov in protifašistov prihaja po strelskem napadu na temnopolte v Macerati. V začetku februarja je 28-letni privrženec skrajne desnice Luca Traini iz maščevanja zaradi umora najstnice, za katerega je glavni osumljenec nigerijski prebežnik, streljal na več deset Afričanov in ranil šest ljudi. Po napadu se je v Italiji razvnela ostra predvolilna razprava o priseljencih, od katere si koristi obetajo predvsem desne stranke.

Italijanski premier Paolo Gentiloni je pred dnevi posvaril pred radikalizacijo političnega boja v Italiji pred volitvami. Kot je dejal, so se nekatere skupine na socialne probleme odzvale z "nasilnim političnim ekstremizmom".

Tretjina Italijanov še ni odločenih

V Italiji zadnjih 15 dni pred volitvami, ki bodo 4. marca, ne objavljajo izsledkov javnomnenjskih raziskav. Zadnja anketa Termometro politico 16. februarja je sicer pokazala, da je med strankami najbolj priljubljeno Gibanje petih zvezd (26 odstotkov), med koalicijami pa najbolje kaže desnosredinski koaliciji pod vodstvom stranke Naprej, Italija Silvia Berlusconija (15 odstotkov podpore Naprej, Italiji in 15 odstotkov Severni Ligi). Demokratska stranka Renzija in trenutnega premierja Gentilonija uživa podporo okoli 20 odstotkov volivcev. Tretjina volivcev je glede na ankete še neodločenih.

J. R.