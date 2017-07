Italija, Francija in Nemčija za krepitev strategije glede vračanja prebežnikov

Italija pričakuje pomoč evropskih držav

3. julij 2017 ob 12:11

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Notranji ministri Italije, Francije in Nemčije so se zavzeli za okrepitev strategije EU-ja glede vračanja prebežnikov v države izvora. Srečanje je potekalo v kontekstu velike obremenjenosti Italije s sprejemanjem prebežnikov.

Ministri Marco Minniti, Gerard Collomb in Thomas de Maiziere so se v nedeljo zvečer v Parizu sestali v družbi evropskega komisarja za migracije Dimitrisa Avramopulosa.

Predstavniki treh držav so se zavzeli za določitev pravil ravnanja nevladnih organizacij pri reševanju prebežnikov v Sredozemskem morju. Pravilnik so zastavili kot poskus za ureditev operacij v morju, kjer trenutno plovila, ki rešujejo prebežnike, upravljajo italijanska obalna straža, evropska agencija za zunanje meje Frontex in več nevladnih humanitarnih organizacij.

Ministri želijo tudi, da se okrepi strategija EU-ja glede vračanja prebežnikov v države izvora, ter pozivajo k dodatni podpori libijski obalni straži in Visokemu komisariatu ZN-a za begunce (UNHCR) pri izboljšanju sprejemnih kapacitet v Libiji ter pospešitvi evropskega programa premeščanja beguncev.

Italija pričakuje pomoč

Italija že dlje časa poziva evropske države, naj storijo več pri delitvi bremen glede sprejemanja prebežnikov, ki prek Sredozemskega morja prihajajo v Evropo. Rim je celo zagrozil z zavračanjem tujih ladij z rešenimi prebežniki. Med drugim se zavzema za to, da bi tudi druge države odprle svoja pristanišča za sprejem ladij s prebežniki.

A kot naj bi ministri in komisar ocenili v nedeljo, ta možnost ni najboljši odgovor na trenutno krizo, saj da bi lahko še okrepila prihod prebežnikov, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navajajo viri blizu francoskega notranjega ministra Collomba.

Italija: Porast števila prispelih prebežnikov

Po podatkih ZN-a je od začetka leta v Italijo po morju prispelo 83.650 prebežnikov, kar je 20 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Poleti pričakujejo še dodatno povečanje števila prihodov. Tudi svetovna organizacija opozarja, da potrebuje Italija pri sprejemanju prebežnikov večjo mednarodno podporo.

B. V.