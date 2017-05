Iz Pariza več sto prebežnikov preselili v nastanitvene centre po državi

Madžarska želi lažji izgon prebežnikov

10. maj 2017 ob 12:35

Pariz, Budimpešta - MMC RTV SLO/STA

Francoske oblasti so iz Pariza z avtobusi v nastanitvene centre po državi prepeljali na stotine prebežnikov, ki so živeli pod mostovi na in okoli območja Porte de la Chapelle.

Okoli 350 policistov je sodelovalo v operaciji preseljevanja okoli 1.000 predvsem afganistanskih in sudanskih prebežnikov, oblasti pa so uničile njihovo šotorišče.

Britanski Independent poroča, da so prebežnike evakuirali dva dni po izvolitvi Emmanuela Macrona za predsednika države. Macron je namreč nakazal, da ne želi, da begunci živijo na ulicah, medtem ko čakajo na odločitev o prošnjah za azil v Veliki Britaniji.

Predstavnik policije v Parizu je dejal, da ta "nezakonita taborišča predstavljajo veliko tveganje za varnost in zdravje ljudi, ki v njih živijo, in lokalnih prebivalcev". Improvizirano taborišče je stalo le nekaj sto metro od uradnega begunskega centra, kjer lahko moški ostanejo dva tedna, preden odidejo drugam. Pred centrom pa vsako jutro nastajajo vrste ljudi, ki so pogosto zavrnjeni, zaradi česar so se začeli zbirati v bližini.

Eden od lokalnih človekoljubnih delavcev je dejal, da prebežniki pridejo in upajo na hrano in nastanitev, a jim povejo, da niso dobrodošli, zato živijo na ulicah, nato pa se nadnje spravi policija. Kot je dejal, je situacija nemogoča. Vse, kar želijo, je, da se jim pusti, da odidejo v Veliko Britanijo.

Med prebežniki v Parizu pa, kot sporoča dobrodelna organizacija Pomagajmo beguncem, številni želijo zaprositi za azil v Franciji. Med njimi je tudi veliko mladoletnih, ki so zdaj morda v centrih, kjer ni poskrbljeno za otroke, sporoča dobrodelna organizacija.

Lani uničena "džungla" v Calaisu

Oktobra lani je bilo okoli 8.000 moških, žensk in otrok preseljenih iz begunskega taborišča, imenovanega "džungla" v Calaisu na severu države, taborišče pa je bilo uničeno. Taborišče je sicer nastalo po britansko-francoskem dogovoru, po katerem lahko britanski mejni organi preverjajo status prosilcev za azil v Franciji.

Novoizvoljeni francoski predsednik bi medtem veliko raje videl, da bi lahko ti ljudje potovali neposredno čez preliv, da bi bile njihove prošnje obravnavane čim prej. Macron je pred britanskim referendumom o izstopu iz Unije tako zagovarjal, da se ga v primeru brexita razveljavi. Ob drugi priložnosti pa je med obiskom Londona dejal, da bi bilo treba spremeniti sporazum, "še posebej dele, ki se ukvarjajo z usodo ločenih otrok migrantov".

Madžarska za nov mehanizem za izgon prosilcev za azil

Medtem je Madžarska predlagala nov evropski mehanizem za izgon zavrnjenih prosilcev za azil. Pri tem naj bi imela osrednjo vlogo Evropska agencija za zunanje meje (Frontex), je v pogovoru za nemški časopis Die Welt dejal madžarski pravosodni minister Laszlo Trocsanyi, povzema nemška tiskovna agencija DPA.

"Frontexu bi morali dati nove pristojnosti in ustrezna finančna sredstva, da bi lahko organiziral polete in domov vrnil tiste migrante, ki jim ni podeljena zaščita," je predlagal Trocsanyi.

Po njegovih besedah bi bilo še posebej za majhne države učinkoviteje, če bi se Frontex kot organizacija EU-ja pogajal z državami o vrnitvi prebežnikov, kot pa da se "mora Madžarska o tem pogovarjati z Afganistanom". Praksa izgona v Evropi je velika težava begunske politike, je kritiziral Troscanyi. "Če je prosilec za azil zavrnjen in bi ga morali izgnati, to v večini primerov ni mogoče," je še dejal.

Sodišče EU-ja naj bi prav danes obravnavalo tožbo Slovaške in Madžarske glede prerazporeditve beguncev v Evropi. Madžarski pravosodni minister je v zvezi s tem dejal, da koncept kvot pošilja napačen signal. "Mirno pridite v Evropo. Mi bomo nato poskrbeli za prerazporeditev," je interpretiral koncept kvote in dodal, da si "ti ljudje želijo v določene države, ne v Romunijo, Bolgarijo ali Madžarsko".

360-stopinjski pogled na enega od šotorišč v Parizu. Posnetek je iz oktobra 2016. (Vir: Reuters)

(Kot piše pod posnetkom, je javnost na vladne uslužbence izvajala pritisk, naj se improvizirana šotorišča odstranijo, pariška županja Anne Hidalgo pa je notranjega ministra pozvala, naj se šotorišča zaprejo zaradi humanitarnih in zdravstvenih razlogov.)

B. V.