Iz Severne Koreje spet poletela raketa proti Japonski

Pjongjang se požvižga na resolucijo ZN-a

29. maj 2017 ob 06:51,

zadnji poseg: 29. maj 2017 ob 07:26

Pjongjang - MMC RTV SLO/Reuters

Severna Koreja je v ponedeljek izstrelila balistično raketo kratkega dosega, ki je po približno 450 kilometrih leta pristala znotraj izključne ekonomske cone Japonske.

Raketa je bila po poročanju BBC-ja izstreljena iz Vonsana na vzhodu Severne Koreje, dosegla pa naj bi višino 120 kilometrov. Kot je dejal vodja kabineta japonske vlade Jošihide Suga, je raketa pristala v morju med japonskima otokoma Oki in Sado.

Doseg rakete do 1.000 kilometrov

Šlo naj bi za raketo tipa scud, ki je bila razvita v nekdanji Sovjetski zvezi in ki ima doseg do 1.000 kilometrov. To je bil še tretji severnokorejski preizkus balistične rakete v treh tednih, skupaj pa deveti letos. Pjongjang tako kljubuje resoluciji Združenih narodov, ki mu prepoveduje testiranje balističnih raket in izvajanje jedrskih poskusov.

Abe: Skupaj z ZDA bomo ustavili Severno Korejo

Japonska je ob novem preizkusu rakete že vložila protest pri uradnem Pjongjangu, medtem ko je Južna Koreja sklicala sejo sveto za nacionalno varnost. "Kot smo se dogovorili na vrhu srečanja skupine G7, je severnokorejsko vprašanje na vrhu prioritet mednarodne skupnosti. Skupaj z ZDA smo odločeni, da odvrnemo Severno Korejo od poskusov," je dejal japonski premier Šinzo Abe.

Približevanje medcelinski raketi

Strokovnjaki menijo, da pospešeno testiranje balističnih raket kaže na to, da se Severna Koreja približuje testu medcelinske balistične rakete, ki bi lahko dosegla tudi ozemlje ZDA. Severna Koreja sicer zatrjuje, da je njen raketni in jedrski program nujen zaradi "odvračanja agresije ZDA".

V ZDA do torka slavijo spominski dan, praznik spomina na vse padle vojake v vojnah na tujem. Predsednik ZDA Donald Trump se je v nedeljo vrnil s "turneje" po Evropi, njegova politika do Severne Koreje pa še ni dorečena. Iz Bele hiše so sporočili le, da je bil Trump o izstrelitvi obveščen.

Mattis: Ob morebitni vojni na udaru Seul

Ameriški minister za obrambo Jim Mattis je na vprašanje, kako bi bil videti morebitni vojaški spopad s Severno Korejo, če bi propadli diplomatski napori, odgovoril, da verjetno najhujši v življenju večine ljudi. "V dosegu severnokorejskega topništva in raket je namreč eno najgosteje poseljenih mest na svetu, Seul," je opozoril Mattis in dodal, da bi bili ob morebitni vojni varnostno ogroženi tudi Rusija in Kitajska.

A. V.