Severnokorejske rakete srednjega dosega naj bi bile pripravljene za uporabo

Združeni narodi bodo zasedali za zaprtimi vrati

22. maj 2017 ob 10:02

Pjongjang - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Severna Koreja je sporočila, da so njene rakete srednjega dosega po nedeljskem preizkusu, ki ga je mednarodna skupnost že obsodila, pripravljene za uporabo.

Zadnji uspešni preizkus, ki ga je nadzoroval severnokorejski voditelj Kim Džong Un, je pokazal izboljšave pri vodljivosti. Testirana raketa naj bi dosegla tehnične zahteve, vse je pripravljeno za množično proizvodnjo, je sporočila severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Testirano raketo pukguksong 2 poganja trdo gorivo, kar pomeni, da je pripravljena na takojšnjo izstrelitev. Doslej so bile skoraj vse severnokorejske rakete na tekoče gorivo, ki jih je treba pred izstrelitvijo napolniti, kar terja precej časa.

Severna Koreja se še naprej upira vsem svetovnim pozivom, tudi svoje zaveznice Kitajske, k zajezitvi svojega jedrskega in raketnega programa. Severnokorejske oblasti menijo, da orožje potrebujejo za samoobrambo.

Kim Džong Un naj bi ponosno povedal, da je pukguksong 2 zelo natančna raketa in uspešno strateško orožje, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA in dodala, da je voditelj odobril ta oborožitveni sistem za uporabo.

Nedeljska izstrelitev je v celoti potrdila zanesljivost in natančnost rakete in njenega sistema vodenja, saj naj bi bili rezultati preizkusa popolni, še poroča KCNA.

Lepe fotografije Zemlje

Severnokorejski časopis Rodong Sinmun je objavil fotografije Zemlje, ki naj bi bile posnete s kamerami, pritrjenimi na testne rakete. To so prve takšne fotografije, ki jih je objavila Severna Koreja. Kim je po navedbah KCNA-ja dejal, da je zelo vesel, da vidi fotografije Zemlje, posnete z rakete, in da je svet videti zelo lep.



Projektil je bil izstreljen iz Pukčanga v pokrajini Južni Pjongan, dosegel je višino 560 metrov, preletel je okoli 500 kilometrov, nato pa padel v Japonsko morje, je v nedeljo sporočila južnokorejska vojska.

Rakete naj bi lahko dosegle ameriško ozemlje

Severnokorejske oblasti so v soboto najavile, da so razvile rakete, s katerimi lahko dosežejo ameriško ozemlje, natančneje Havaje in Aljasko. Zahodni strokovnjaki sicer menijo, da je trditev pretirana.

"Za vojaške namene so rakete na trdo gorivo zelo uporabne, saj je gorivo že v njih in se lahko izstrelijo takoj po transportu na izstrelišče," poudarja eden izmed direktorjev Svetovnega varnostnega programa David Wright, vendar meni, da je izdelava teh raket izjemno zahtevna. Velesile, kot sta Francija in Kitajska, naj bi za razvojni prehod iz raket srednjega dosega v rakete medcelinskega dosega potrebovale več desetletij. "To ni nekaj, kar bi Severna Koreja lahko storila kmalu, vendar bo sčasoma to zmožna narediti," dodaja Wright.

Zasedanje Združenih narodov

Na pobudo Združenih držav, Japonske in Južne Koreje se bo varnostni svet Združenih narodov glede zadnjega raketnega poskusa Severne Koreje v torek sešel za zaprtimi vrati.

J. R.