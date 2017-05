Pjongjang: Poskus je dokazal našo jedrsko sposobnost

Južnokorejski predsednik: To je nespametna provokacija

15. maj 2017 ob 09:43

Pjongjang - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Severna Koreja trdi, da je v nedeljo preizkusila novo vrsto balistične rakete, ki lahko nosi veliko jedrsko konico. Izstrelek je dosegel višino 2.000 kilometrov in potoval 700 kilometrov, nato pa padel v morje zahodno od Japonske.

Po oceni strokovnjakov gre za raketo z dosegom brez primere, ki bi lahko zadela ameriške vojaške baze v Tihem oceanu. Pjongjang trdi, da je šlo za raketo srednjega dosega zemlja-zemlja, poimenovano hwasong-12. "Preizkus smo izvedli, da bi preverili taktične in tehnološke načrte novo razvite balistične rakete," je sporočila severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je osebno nadzoroval poskusno izstrelitev. Pri tem naj bi pohvalil strokovnjake na področju raketnih raziskav, rekoč, da so "trdo delali, da so dosegli veliko stvar". Hkrati je severnokorejski voditelj napovedal nove severnokorejske raketne in jedrske poskuse.

Iz Južne Koreje so sporočili, da trditev svoje sosede ne morejo preveriti, dodali pa so, da se zdi, da je izstrelek zapustil atmosfero in nato znova vstopil vanjo, kar je ključno pri razvoju medcelinskih balističnih raket.

Na polotoku napeto

Položaj na Korejskem polotoku je zaradi dveh severnokorejskih jedrskih poskusov in številnih poskusnih raketnih izstrelitev napet od minulega leta. Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat zagrozil, da bodo ZDA, če bo treba, ukrepale tudi same. Prav tako ni izključil morebitnega vojaškega posredovanja.

ZDA in Japonska sta za torek sklicali izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov. Novi južnokorejski predsednik Mun Džae In, ki si želi izboljšati odnose s sosedo, je izstrelitev označil za "nespametno provokacijo", Kitajska pa je znova pozvala k umiritvi razmer.

Severna Koreja razvija jedrsko orožje - do zdaj je izvedla pet jedrskih poskusov - in balistične rakete, ki lahko ponesejo tovrstno orožje do svoje tarče. Obema programoma mednarodna skupnost ostro nasprotuje.

A. P. J.