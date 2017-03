Izrael zanika sestrelitev svojega letala nad Sirijo

Izraelska operacija v bližini Palmire

17. marec 2017 ob 10:16

Jeruzalem - MMC RTV SLO/Reuters

Izrael je zanikal, da bi sirske sile sestrelile eno od izraelskih vojaških letal med nočno protiteroristično operacijo na sirskem ozemlju. Vsa letala so se nepoškodovana vrnila v svoja oporišča.

V zadnjih šestih letih vojne v Siriji so izraelska letala že večkrat napadla na sirskem ozemlju, da bi libanonskemu gibanju Hezbolah, ki se bori na strani sil sirskega predsednika Bašarja Al Asada, preprečila tihotapljenje naprednega orožja, ki bi ga lahko uporabili za napade na Izrael.

Izraelska vojska je v izjavi za javnost sporočila, da so izraelska letala napadla več ciljev v Siriji, čemur je sledila izstrelitev več protiletalskih raket s sirskega ozemlja.

Sirska vojska je pozneje sporočila, da je njihova protiletalska obramba sestrelila eno od izraelskih letal, še eno pa poškodovala, a je Izrael to zanikal in zatrdil, da so se vsa njihova letala z nočne operacije vrnila nepoškodovana.

Kot je sporočilo poveljstvo sirske vojske, so izraelska letala vdrla v sirski zračni prostor in napadla cilje v bližini antičnega mesta Palmira, s tem pa po njihovih besedah pomagala skrajni sunitski skupini Islamska država.

V izraelskih naseljih v dolini reke Jordan in na zasedenem Zahodnem bregu so se oglasile sirene in priče poročajo, da so slišale eksplozijo.

G. V.