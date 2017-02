Izpraznili naselja protestnikov proti naftovodu v Severni Dakoti

Trumpova administracija podprla gradnjo naftovoda

24. februar 2017 ob 08:40

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriška policija in nacionalna garda sta dokončno izpraznili zasilno naselje protestnikov, ki nasprotujejo gradnji naftovoda "Dakota Access". Nekaj protestnikov so aretirali.

Večina protestnikov je sicer odšla že prej prostovoljno. Nova administracija v Washingtonu je dala zeleno luč za naftovod, protest pa se zdaj seli na sodišča. Proti 3,8 milijarde dolarjev vrednemu naftovodu, ki bo popeljal nafto iz Severne ter Južne Dakote skozi Iowo do Illinoisa, so Indijanci in drugi Američani protestirali več kot leto dni.

Prejšnji predsednik Barack Obama je nadaljevanje gradnje zadržal z utemeljitvijo, da so potrebne dodatne okoljske študije. Donald Trump pa je študije prekinil in dovolil gradnjo naprej. Vojska oziroma vojaški inženirski korpus, ki je pristojen za izdajo dovoljenja in varnost, je sporočil, da so morali tabor protestnikov izprazniti zaradi nevarnosti spomladanskih poplav. Te poplave bi lahko potegnile za seboj v reke celotno naselje z vsemi odpadki. Policisti in vojaki so lovili ljudi, delavci pa so medtem z buldožerji odstranili naselje.

Veliko težav ni bilo, saj je bilo predstavnikov oblasti več sto, protestnikov pa le še nekaj več kot deset. Eden jim je sicer delal težave, saj je splezal na vrh zgradbe, od koder so ga spravljali dol več kot dve uri.

T. J.