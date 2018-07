Japonska se "kuha": Vročinski val zahteval že 44 življenj

Vročini se je izognil le severni otok Hokaido

23. julij 2018 ob 10:17

Tokio - MMC RTV SLO

Japonsko je zajel vročinski val, ki je od 9. julija zahteval že 44 življenj, od tega enajst samo v soboto. V Kumagaji blizu Tokia se je živo srebro povzpelo do 41,1 stopinje Celzija, kar je največ v zgodovini meritev na Japonskem.

Velika vročina, ki povprečno v tem letnem času presega za približno 12 stopinj, je zajela tri od štirih največjih japonskih otokov Honšu, Šikoku in Kjušu. Izognil se ji je le najsevernejši otok Hokaido. Oblasti zato pozivajo ljudi, naj pijejo veliko vode, se izogibajo neposredni sončni svetlobi in naj uporabljajo klimatske naprave.

Smrti zaradi velike vročine verjetno nekaj sto

Analitik Joel N. Myers je ocenil, da je smrtnih žrtev zaradi z veliko vročino povezanih vzrokov verjetno več sto, čeprav so uradni podatki zaenkrat pri nekaj deset. "Starejšim ljudem, ljudem s kroničnimi boleznimi, astmatikom in srčnim bolnikom se bo zdravje zaradi vročine zelo verjetno poslabšalo. Zgodovinski podatki kažejo, da se bo število prometnih nesreč povečalo zaradi slabše koncentracije, slabšega spanca in na sploh slabšega počutja," je za CNN pojasnil Myers.

Po poplavah še vročina

Japonsko je vročinski val prizadel praktično takoj po deževju in hudih poplavah, ki so zahtevale približno 200 življenj. "Še nikoli nisem doživela tako vročega poletja. In to julija, kaj bo šele avgusta?" je dejala Tomoko Takemoto, uradnica iz Tokia. "Komaj vzdržim, bojim se, da bom omedlel," pa je povedal uslužbenec v informacijski tehnologiji Acuhiko Takahaši.

Velika vročina vzbuja skrbi tudi zato, ker bo glavno mesto Japonske Tokio med 24. julijem in 9. avgustom 2020 gostilo poletne olimpijske igre.

A. V.