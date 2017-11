Jemen: V savdskih napadih najmanj 26 mrtvih

Število civilnih žrtev raste

1. november 2017 ob 19:05

Sanaa - MMC RTV SLO

V zračnem napadu koalicije na čelu s Savdsko Arabijo na severu Jemna je bilo ubitih najmanj 26 ljudi. Vojaška letala so bombardirala hotel in obljudeno tržnico v Saharju v provinci Saada, ki je sicer pod nadzorom upornikov.

Koalicija, ki v dve leti in pol dolgi vojni s Hutiji podpira jemensko vlado, zadnjih napadov še ni komentirala, je pa v preteklosti zanikala, da bi namerno ciljala civiliste ali infrastrukturo. S tem se ne strinjajo človekoljubne organizacije in zunanji opazovalci, ki opozarjajo, da Savdska Arabija redno bombardira šole, bolnišnice, tržnice in stanovanjske soseske.

Poročevalska agencija Saba, ki je sicer pod nadzorom upornikov, poroča, da sta bila za časa napadov hotel in tržnica v Saharju polne delavcev in krošnjarjev. V obstreljevanju je bil hotel povsem porušen, stojnice uničene v prah, izstrelki pa so v tleh pustili krater.

Zdravniško osebje je za Reuters povedalo, da je bilo ubitih med 26 in 29 ljudi, pretresljive fotografije s kraja napada pa prikazujejo ožgana trupla in obupane poskuse posameznikov, da bi rešili svojce izpod ruševin.

Savdijci na črnem seznamu

Prejšnji mesec so savdsko koalicijo dodali na ZN-ov črni seznam tistih, ki v oboroženih spopadih pobijajo in pohabljajo otroke. Ob tem so zapisali, da so dejanja koalicije samo lani povzročila 683 smrti otrok, in jo obtožili, da je izvedla 38 napadov na šole in bolnišnice. Na seznam so sicer uvrstili tudi jemenske provladne sile, Hutije in podružnico Al Kaide na Arabskem polotoku.

Od marca 2015 je bilo v Jemnu ubitih že več kot 8.670 ljudi, od tega 60 odstotkov civilistov, ranjenih pa 49.900, navaja ZN. Konflikt je prizadel 20,7 milijona ljudi in ustvaril eno največjih humanitarnih kriz ta hip, pri čemer mnogi posredovanje Savdijcev v Jemnu označujejo za popolnoma nesmotrno.

K. S.