V napadu koalicije pod vodstvom Savdske Arabije v Jemnu ubitih 25 civilistov

Pogosti napadi na civiliste v Jemnu

18. junij 2017 ob 16:52

Sana - MMC RTV SLO/STA

V zračnem napadu na tržnico v Jemnu, ki ga je izvedla koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, je bilo po navedbah zdravniških virov ubitih najmanj 25 civilistov. Savdska Arabija napade v Jemnu izvaja že več kot dve leti.

Tarča napada v soboto zvečer je bila tržnica Al Mašnak v jemenski severni provinci Sada, utrdbi hutijevskih upornikov nedaleč od meje s Savdsko Arabijo. Po navedbah prič je bila tržnica središče za preprodajalce kata, rastlinskega poživila, ki je v Jemnu v široki uporabi, v Savdski Arabiji pa prepovedan.

Savdska koalicija, ki hutijevske upornike, povezane z Iranom, napada že več kot dve leti, poročil o ubitih civilistih še ni komentirala.

Podobnih napadov je bilo že več. Marca je koalicija v zračnem napadu na tržnico v mestu Kuka na zahodu Jemna ubila 22 ljudi. Oktobra lani je v bombardiranju pogrebne dvorane v jemenskem glavnem mestu Sana umrlo 115 ljudi, več kot 600 jih je bilo ranjenih. Takrat je koalicija odgovornost sprva zanikala, nato pa je napad in civilne žrtve pripisala "napačnim informacijam", ki naj bi jih prejela s strani zaveznikov v Jemnu.

V Jemnu se spopadajo sile pregnane vlade predsednika Abedraba Mansurja Hadija, ki jih podpirajo sile arabske koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, in hutijevskimi uporniki, ki so leta 2014 zavzeli Sana. Konflikt se je še dodatno razvnel marca 2015, ko so uporniki napredovali proti pristaniškem mestu Aden na jugu, zaradi česar je koalicija proti njim sprožila vojaško operacijo.

Več tisoč mrtvih, na milijone razseljenih

V zadnjih dveh letih je bilo v konfliktu po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije ubitih več kot 8.000 ljudi, več deset tisoč jih je bilo ranjenih, kot piše Al Džazira, pa je bilo ubitih že več kot 10.000 ljudi, več kot tri milijone pa jih je razseljenih. Velik del infrastrukture obubožane države je uničene. Savdsko Arabijo v veliki meri oborožujejo Velika Britanija in ZDA. Decembra lani je koalicija pod vodstvom Riada priznala, da je "do neke mere" uporabljala britanske kasetne bombe, a dodala, da jih je že prenehala uporabljati.

B. V.