Jemnu grozi najhujša lakota, kar jo je svet videl v zadnjih desetletjih

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije zaprla vse poti v državo

9. november 2017 ob 07:42

Sana - MMC RTV SLO, Reuters

Če ne bo v Jemen čim prej prišla humanitarna pomoč, državi grozi "največja lakota, kar jo je svet videl v zadnjih desetletjih, ki bo zahtevala na milijone žrtev", so posvarili Združeni narodi.

Mark Lowcock, podsekretar ZN-a za humanitarne zadeve, je zato pozval koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije, naj čim prej umakne blokado Jemna. Koalicija je namreč v ponedeljek zaprla vse zračne, kopenske in morske poti do Jemna, potem ko so hutijevski uporniki v soboto proti Riadu izstrelili raketo. Dejali so, da so jo izstrelili iz maščevanja za "vsakodnevne poboje", ki jih koalicija pod vodstvom Savdske Arabije izvaja v Jemnu. Savdijci so raketo v bližini letališča v Riadu prestregli, nato pa obtožili Iran, da izvaja "neposredno vojaško agresijo" proti Savdski Arabiji s tem, ko jemenske upornike oskrbuje z balističnimi raketami.

"Varnostni svet ZN-a sem posvaril, da bo v Jemnu zavladala huda lakota, če ne bo blokada čim prej ukinjena. Priča bomo največji lakoti, kar jo je svet videl v zadnjih desetletjih. Umrlo bo na milijone ljudi," je dejal Lowcock, ki je državo obiskal prejšnji mesec.

Sedem milijonov Jemencev odvisnih od pomoči

Pred dnevi so Združeni narodi in Rdeči križ že posvarili, da Jemencem grozijo "katastrofalne razmere", saj so mnogi prebivalci odvisni prav od pošiljk humanitarne pomoči, ki so do blokade prihajale v državo. Rdeči križ je opozoril, da zaradi blokade ne more v Jemen dostaviti niti paketov klora, ki so nujni za omejevanje epidemije kolere v državi. S to boleznijo se v Jemnu bori več kot 900.000 ljudi. Jemenci so ostali tudi brez hrane in zdravil.

Program ZN-a za hrano je vsak mesec poskrbel za hrano sedmih milijonov Jemencev.

Spopadi od leta 2015

Jemen je prizorišče spopadov med vladnimi silami predsednika Abedraba Mansurja Hadija, ki jih podpirajo sile arabske koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, in hutijevskimi uporniki, ki so leta 2014 zavzeli prestolnico Sana. Konflikt se je še dodatno razvnel marca leta 2015, ko so uporniki napredovali proti mestu Aden, zaradi česar je koalicija proti njim sprožila vojaško operacijo. Od takrat je bilo ubitih 8.670 ljudi, med njimi 60 odstotkov civilistov, ranjenih pa 49.960.

