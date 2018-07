Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Na Johnsonovih izdelkih za osebno nego ni opozorila, da je smukec potencialno rakotvoren. Foto: Reuters Smukec z drobnozrnati minerali daje koži občutek gladkosti. Foto: Reuters Sorodne novice Zaradi uporabe smukca v otroškem pudru 417 milijonov kazni za Johnson & Johnson Dodaj v

Johnson & Johnson mora plačati 4,7 milijarde dolarjev odškodnin

Farmacevtski velikan napovedal pritožbo

13. julij 2018 ob 14:12

St. Louis - MMC RTV SLO, STA

Ameriškega farmacevtskega velikana Johnson & Johnson je doletela do zdaj najvišja kazen zaradi domnevne vsebnosti azbesta v smukcu v njegovih proizvodih, kar naj bi povzročalo raka.

Koncern je pred sodiščem v St. Louisu tožilo 22 žensk in njihovih svojcev, porota pa jim je prisodila 4,69 milijarde dolarjev odškodnine. Tožnice so pred sodiščem v ameriški zvezni državi Misuri trdile, da so zaradi smukca v otroškem pudru, ki so ga uporabljale za osebno higieno, dobile raka na jajčnikih. Njihov odvetnik Mark Lanier je po koncu sojenja povedal, da je dvanajstčlanska porota koncernu naložila izplačilo 550 milijonov dolarjev nadomestil in več kot 4,1 milijarde dolarjev kazenskih odškodnin.

Lanier: Več kot 40 let so skrivali dokaze

Johnson & Johnson se sicer spopada z več tisoč podobnimi tožbami. Na več sojenjih so mu tudi že odredili izplačilo visokih odškodnin, tokratna pa je najvišja. Prizivno sodišče v Los Angelesu je oktobra lani razveljavilo naloženo mu plačilo 417 milijonov dolarjev, češ da so bili argumenti tožnikov nezadostni in nejasni.

Odvetnik Lanier je poudaril, da je Johnson & Johnson več kot 40 let skrival dokaze o azbestu v svojih izdelkih. "Upamo, da bo ta sodba pritegnila pozornost upravnega odbora koncerna in ga vodila do tega, da bo zdravstvene delavce in javnost bolje obveščal o povezavi med azbestom, smukcem in rakom na jajčnikih," je dodal in pozval k umiku smukca s trga.

Johnson & Johnson napovedal pritožbo

V Johnson & Johnsonu so na drugi strani nad sodbo globoko razočarani. V izjavi za javnost so sojenje orisali kot "v osnovi nepravično, saj so skupini 22 žensk, med katerimi ni imela večina nobene zveze z Misurijem, dovolili v skupni tožbi trditi, da so zbolele za rakom na jajčnikih". Koncern je zanikal, da bi njegovi izdelki kadar koli vsebovali azbest, in vztrajal, da ne povzročajo raka. Pri tem se je skliceval na več študij, ki so pokazale, da je smukec varen. V farmacevtskem velikanu so tudi napovedali pritožbo.

Smukec je mineral, ki ga je mogoče včasih v tleh najti blizu azbesta. Študijo, v kateri so v letu 2009 in 2010 pregledali več vzorcev smukca, tudi tistega, ki ga uporablja Johnson & Johnson, je izvedla tudi ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA). V nobenem izmed vzorcev niso našli azbesta. A odvetnik tožnic v Misuriju je med sojenjem zatrdil, da sta tako FDA kot koncern uporabila pomanjkljive metode testiranja, piše BBC.

