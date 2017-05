Južna Koreja: Nekdanji odvetnik in aktivist Mun Dže In razglasil zmago

Park Gen Hje na sojenje zaradi korupcije

9. maj 2017 ob 07:12,

zadnji poseg: 9. maj 2017 ob 19:30

Seul - MMC RTV SLO/STA

Na predsedniških volitvah v Južni Koreji je prepričljivo zmagal levo usmerjeni Mun Dže In, kažejo prvi izidi volitev. Mun je že razglasil zmago.

Mun, kandidat levousmerjene Demokratske stranke, je po prvih izidih prejel 39,4 odstotka glasov, njegov najbližji zasledovalec, konservativec Hong Džun Pjo pa 26,6 odstotka, je sporočila osrednja volilna komisija. Tretji najmočnejši kandidat, računalniški podjetnik An Čeol Su, ki ga označujejo za korejskega Billa Gatesa, je prejel 21,1-odstotno podporo.

Volitve so tako, kot so napovedovale že ankete, prinesle konec vladavine konservativcev, ki so državo vodili skoraj ves čas od njenega nastanka.

Za položaj naslednika odstavljene predsednice Park Gen Hje, ki v priporu čaka na sojenje zaradi zlorabe oblasti in korupcije, se je skupno potegovalo 15 kandidatov.

64-letni Mun je že razglasil zmago. V govoru pred množico privržencev v središču Seula je napovedal, da bo zgradil novo, ponosno Korejo in da bo predsednik vseh Južnokorejcev. "To je velika zmaga velikih ljudi, ki so stali ob meni, da bi ustvarili deželo pravice ... , kjer prevladujejo pravice in zdrava pamet," je dejal. Zaupanje državljanov in državljank si je v volilni kampanji pridobival predvsem z naslavljanjem socialne neenakosti, obljubami o odpravi premoči družinsko vodenih gospodarskih konglomeratov ter napovedmi zmanjševanja vse večje brezposelnosti.

Začel kot aktivist v študentskih letih

V študentskih letih je bil Mun aktivist in je sodeloval v prepovedanih protestih proti tedanjemu diktatorju Park Čung Hiju, očetu zdaj odstavljene predsednice. Zaradi tega je bil aretiran, zaradi česar je za več let prekinil študij prava.

Odvetnik za področje človekovih pravic je leta 1982 z Ro Mu Hjunom, ki je kasneje postal južnokorejski predsednik, v Busanu odprl odvetniško pisarno, ki se je ukvarjala predvsem s primeri s področja človekovih pravic. Oba sta bila med vodilnimi v protestih leta 1987, ki so jim sledile prve neposredne predsedniške volitve v državi.

Ko je bil Ro leta 2002 izvoljen za predsednika Južne Koreje, je Mun postal vodja njegovega kabineta. Po očitkih o korupciji je leta 2009 Ro naredil samomor.

Težki izzivi pred novim vodjo

Zmagovalca volitev čakajo težki izzivi - upočasnjena gospodarska rast, naraščajoča neenakost in brezposelnost, zlasti med mladimi, kar so bili tudi razlogi za vse večje nezadovoljstvo javnosti s konservativno vlado Park Gen Hje.

Brezposelnost med mladimi do 30. leta je lani dosegla rekordnih deset odstotkov in bo po pričakovanjih rasla tudi letos, plače medtem stagnirajo.

V nasprotju z nekdanjo predsednico Parkovo, ki je pretrgala skoraj vse vezi s Severno Korejo, si želi Mun stike s Pjongjangom okrepiti. Konservativci mu najbolj očitajo ravno, da naj bi bil preveč naklonjen Severni Koreji. Ob tem pa Mun poudarja tudi pomen zavezništva z ZDA, na katere pa se ne bi navezal tako tesno kot njegovi predhodniki.

Četrto največje azijsko gospodarstvo je več mesecev pretresala politična kriza, ki se je končala z odstavitvijo predsednice države. Več milijonov Južnih Korejcev je na ulicah zahtevalo njeno razrešitev zaradi vpletenosti v korupcijski škandal.

Volilna udeležba je bila 77,2-odstotna in s tem višja kot na zadnjih volitvah decembra 2012, ko je na volišča prišlo 75,8 odstotka Južnih Korejcev.

K. S., B. V.