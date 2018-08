Kandidatka za veleposlanico: Slovenija je zanesljiva partnerica ZDA

Prestala je zaslišanje v odboru za mednarodne odnose

17. avgust 2018 ob 20:36,

zadnji poseg: 17. avgust 2018 ob 21:12

Washington - MMC RTV SLO, STA

Kandidatka za novo veleposlanico ZDA v Sloveniji, podjetnica in humanitarna aktivistka Lynda Blanchard, je v četrtek prestala zaslišanje v odboru za mednarodne odnose ameriškega senata, potrditvi Blanchardove na položaj veleposlanice pa mora odločati še senat.

Blanchardova je v svojem nastopu Slovenijo označila za zanesljivo partnerico ZDA in pomembno regionalno silo pri uveljavljanju demokratičnih reform v balkanskih državah.

"Zavedam se, da ob prihodu v Slovenijo ne bom strokovnjakinja," je dejala in dodala, da se je pripravljena učiti od strokovnjakov v državi, kamor jo bodo napotili. To se je namreč naučila iz preteklih izkušenj v tujini, je pojasnila. Med strokovnjaki, na katere se namerava opreti ob prihodu v Ljubljano, je naštela uradnike na ameriškem veleposlaništvu, slovenske vladne predstavnike, poslovneže, akademike in druge.

Blanchardova je še izpostavila, da si je Slovenija, čeprav je mlada država, že zagotovila izjemen sloves na področju mednarodnega sodelovanja. V okviru zveze Nato pa so slovenski vojaki podpirali ameriški misiji v Afganistanu in Iraku. Pohvalila je tudi, da je slovenska vlada sprejela stroge ukrepe v boju proti trgovini z ljudmi, slovenske institucije pa so varuhi državljanskih svoboščin in promovirajo človekove pravice doma in po svetu.

V svoji izjavi je med drugim še dejala, da se zaveda, kako pomemben je položaj ameriškega veleposlanika v Ljubljani tudi za prvo damo Melanio Trump.

Po senatni potrditvi bo Blanchardova v Sloveniji zamenjala Brenta Hartleyja, ki je v Slovenijo prišel februarja 2015 in je redni triletni mandat sklenil sredi julija. V vmesnem času veleposlaništvo vodi začasni odpravnik poslov Gautam Rana.

La. Da.