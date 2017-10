Katalonski parlament razglasil neodvisnost od Španije

Španski senat razpravlju o prevzemu nadzora nad Katalonijo

27. oktober 2017 ob 12:20,

zadnji poseg: 27. oktober 2017 ob 15:40

Marid/Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Katalonski regionalni parlament je po tajnem glasovanju razglasil neodvisnost od Španije. Španski premier Mariano Rajoy je pozval k mirnosti in dejal, da bo vladavina prava kmalu nazaj v Kataloniji.

Razglasitev neodvisnosti je podprlo 70 poslancev, deset jih je bilo proti, dve glasovnici sta bili prazni, je povedala tiskovna predstavnica katalonske vlade. Preostali poslanci 135-članskega parlamenta so pred glasovanjem protestno zapustili dvorano.

"Vse Špance naprošam za mirnost. Vladavina prava bo v Katalonijo vrnila legalnosti," je nekaj minut po razglasitvi tvitnil Rajoy. Evropska komisija odločitve parlamenta, ki bo najverjetneje s strani španskih oblasti razglašena za neveljavno, ni želela komentirati.

Poslanci Ljudske stranke, socialistov in stranke Ciudadanos so pred glasovanjem protestno zapustili parlamentarno dvorano. Vodja Ljudske stranke v Kataloniji Xavier Garcia Albiol je še pred začetkom glasovanja napovedal, da njegovi poslanci o predlogu ne bodo glasovali. Vodja socialistov v katalonskem parlamentu Miquel Iceta je dejal, da bodo njegovi poslanci zapustili dvorano, ko bo sklicano glasovanje o predlagani resoluciji.

Kot poroča Reuters, grozi poslancem, ki so podprli resolucijo, obtožnica zaradi upora, zaradi česar naj bi jim grozila do 30-letna zaporna kazen.

Rajoy nagovoril senatorje

Medtem je španski premier Rajoy senatorje pozval, naj podprejo prevzem nadzora nad Katalonijo. Kot je dejal Rajoy v nagovoru v senatu, želi razrešiti katalonskega voditelja Carlesa Puidgemonta, njegovega podpredsednika in člane regionalne vlade. Dejal je, da poziva k izjemnim ukrepom, ker ni nobene druge možnosti. Zakon, demokracija in stabilnost se morajo vrniti v Katalonijo, je zatrdil. Katalonsko vlado je obtožil delitve družine in drobljenja družbe.

Senatorji trenutno razpravljajo o uvedbi ukrepov v skladu s 155. členom ustave, ki vladi omogoča odstavitev regionalnih oblasti in izvedbo novih volitev. Kot poroča BBC, lahko pričakujemo, da bo senat podprl Rajoya, saj so podporo predlogu napovedale tudi opozicijske stranke.

Katalonski predlog za razglasitev neodvisnosti

Predlog za razglasitev neodvisne Katalonije so v regionalni parlament vložile vladajoča koalicija Junts Pel Si in skrajno leva stranka CUP, ki vladi s svojimi desetimi poslanci v parlamentu zagotavlja večinsko podporo. Skupaj ima v 135-članskem parlamentu večino 72 glasov. Kopija vloženega predloga, ki so jo objavili španski mediji, vključuje stavek: "Ustanavljamo katalonsko republiko kot neodvisno, suvereno, demokratično, socialno in pravno državo."

Predlog vsebuje tudi potrditev uporabe zakona o odcepitvi, ki ga je regionalni parlament potrdil v začetku septembra in ga je špansko ustavno sodišče razglasilo za ničnega. Prvih nekaj strani je povsem enakih kot dokument, ki so ga poslanci, ki podpirajo odcepitev, podpisali po seji 10. oktobra. Šlo je za simbolično deklaracijo o neodvisnosti, katere uveljavitev pa je takrat Puigdemont zadržal. Dokumentu je dodanih več strani resolucije in ključen odstavek, v katerem predlagatelji zapišejo, da "sprejemajo mandat prebivalcev Katalonije, podan na glasovanju o samoodločbi 1. oktobra, in razglašajo Katalonijo za neodvisno državo v obliki republike".

Puigdemont v četrtek ni sklical predčasnih volitev

Opozicijski poslanci v katalonskem parlamentu so Puigdemonta v četrtek pozvali, naj skliče predčasne regionalne volitve in pomiri razmere ter se tako izogne drastičnemu koraku Madrida, kar pa je katalonski vodja zavrnil. Kot je dejal v popoldanski izjavi, od španskih oblasti ni dobil zadostnih zagotovil, da bi se volitve dejansko izvedle in upoštevale, zato volitev ni razpisal in je odločitev o nadaljnjih ukrepih prepustil katalonskemu parlamentu.

K. T., J. R.