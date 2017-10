Če bo Puigdemont razglasil katalonsko neodvisnost, mu grozi aretacija

Španski zunanji minister: "Posnetki nasilja bili lažni"

22. oktober 2017 ob 13:07

Barcelona,Madrid - MMC RTV SLO, STA

V kolikor bi Katalonija razglasila neodvisnost, bi njenemu premierju Carlesu Puigdemontu grozila takojšnja aretacija. Španski generalni državni tožilec Jose Manuel Maza je namreč potrdil poročanje medijev, da njegov urad pripravlja predlog za uvedbo kazenskega postopka proti Puigdemontu zaradi "upora".

Špansko generalno državno tožilstvo bi postopek sprožilo, v kolikor bi 54-letni Puigdemont v prihodnjih dneh razglasil neodvisnost Katalonije, je povedal Maza. Po njegovih besedah je zaradi "resnosti kaznivega dejanja logično in skoraj nujno", da v primeru razglasitve neodvisnosti Puigdemonta in morda tudi druge člane vlade nemudoma aretirajo in pripeljejo v preiskovalni zapor. Španska zakonodaja za upor predvideva do 30 let zaporne kazni.

Španska vlada je v soboto na izredni seji odločila, da bo suspendirala regionalno vlado v Kataloniji in razpustila parlament v Barceloni, v pol leta pa tam izvedla regionalne volitve. Na njih Puigdemont ne bo smel nastopiti niti ne bo smel predlagati kandidatov. Puigdemont je grožnje Madrida označil za napad na demokracijo in "najhujše napade po Francovi diktaturi" ter napovedal, da bo sklical sejo katalonskega parlamenta. Po njegovih besedah je španska vlada v Kataloniji izvedla državni udar.

Množični protest v Barceloni

Na ulicah Barcelone se je v soboto zbralo 450.000 zagovornikov neodvisnosti Katalonije, ki so protestirali proti španski vladi ter zahtevali izpustitev voditeljev dveh pomembnih civilnih združenj, ki zagovarjata neodvisnost Katalonije - Jordija Cuixarta iz združenja Omnium Cultural in vodje Katalonske narodne skupščine (ANC) Jordija Sancheza, obtožena spodbujanja protestnikov k oviranju španske policije.

Ta je 1. oktobra skušala preprečiti izvedbo katalonskega referenduma o neodvisnosti, s tem, ko je na nekaterih voliščih zasegla glasovnice in volilne skrinjice.

Dastis: Posnetki so bili lažni

Medtem je v intervjuju za BBC španski zunanji minister Alfonso Dastis dejal, da je španska policija med referendumom 1. oktobra uporabila zgolj "omejeno silo", in zatrdil, da so bili mnogi posnetki, ki prikazujejo nasilje policije, "lažni". "Mislim, da ni bilo nobene brutalne situacije," je dejal Dastis o spopadih med policijo in Katalonci na dan referenduma. "Mnogo od teh fotografij so se izkazale za lažne. Če je bilo kaj uporabe sile, je bila ta omejena in ni bila namerna, ampak provocirana."

Dastis je sicer priznal, da čisto vsi posnetki vseeno niso mogli biti zmanipulirani, je pa vztrajal, da nekateri "nedvomno so" in dodal, da je videl "veliko alternativnih dejstev in lažnih novic" o referendumu, na katerega je Madrid poslal na tisoče dodatnih pripadnikov policije in civilne garde.

K. S.