Kenija: Odinga ne priznava volitev in ljudi poziva k stavki

Diplomati Odingo pozivajo k priznanju volitev

13. avgust 2017 ob 16:31

Nairobi - MMC RTV SLO, Reuters

Opozicijski voditelj Raila Odinga je svoje podpornike pozval k ponedeljkovi stavki, s katero želi podpreti svoje trditve o prirejenih volitvah in obtožbe vladajoči stranki, da je odgovorna za "prelivanje krvi nedolžnih ljudi".

Volilna komisija je v petek razglasila zmago dozdajšnjega predsednika Uhura Kenyatte, ki je prejel 1,4 milijona glasov oziroma 54,3 odstotka podpore volivcev. Odinga je prejel 44,7 odstotka. Kljub temu, da so mednarodni opazovalci torkove volitve označili za korektne, Odinga rezultatom nasprotuje in volitve označuje za farso, čeprav ni predložil nikakršnih dokumentov, ki bi njegove trditve dokazovali.

"Vladajoča stranka je prelila kri nedolžnih ljudi. Jutri ne delamo," je Odinga nagovoril okoli 4.000 podpornikov in za torek napovedal novo politično strategijo. Senator James Orengo je ob tem napovedal množične demonstracije. "Ko vas pozovemo k dejanjem, miroljubnim dejanjem, ne ostanite v ozadju," je nagovoril množico v Kiberi, revnem predelu prestolnice Nairobi. Ob tem je pozval tudi k bojkotu državnih časopisov in televizije zaradi njihovega poročanja o volitvah.

EU Odingo poziva k priznanju volitev

V nastopu je 72-letni Odinga nasprotnikom poslal jasno sporočilo, da ne namerava odstopiti od svojih trditev in priznati zmage Kenyatte, čeprav dobiva vse glasnejše mednarodne pozive, naj stori tako. Krajevni voditelji po Keniji so že čestitali 55-letnemu Kenyatti, sinu prvega kenijskega predsednika, za njegov drugi predsedniški mandat. Enako je storila visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini in izrazila pričakovanje EU-ja, da opozicija spoštuje rezultate volitev oziroma, da naj za izražanje nestrinjanja uporabi pravne metode.

Smrtonosni protesti po volitvah

V območjih s podporo Odingi je po razglasitvi rezultatov prišlo do protestov in spopadov med civilisti in policijo, v katerem je po podatkih aktivistov umrlo 24 ljudi, kenijski Rdeči križ pa je zdravstveno obravnaval 93 poškodovanih. Tiskovni predstavnik predsednika Manoah Esipisu je odgovornost za smrti pripisal protestnikom. "Nasilni protesti so nezakoniti," je dejal in poudaril, da policija ne bo tolerirala kršitev javnega reda in miru. Policisti so sicer množice razganjali s solzivcem in gumijastimi naboji ter fizično napadli in pridržali več novinarjev.

Do nedelje je nasilje na olajšanje mnogih Kenijcev usahnilo, saj si ne želijo ponovitve masakra iz leta 2007. Tudi takrat je po porazu na predsedniških volitvah Odinga pozval k političnim protestom, ki so prerasli v etnično nasilje, v katerem je umrlo 1.200 ljudi, več kot 600.000 je bilo nasilno preseljenih. Dogajanje je za več let paraliziralo regionalno trgovino in kenijsko ekonomijo.

Etnična razdeljenost Kenije

"Naveličani smo ljudi, ki nam kradejo državo. To državo moramo razdeliti na pol," je dejal Odingov podpornik David Orwa, s čimer je namignil na etnično delitev, ki močno vpliva tudi na kenijsko politiko. Odinga namreč pripada etnični skupini Luo iz zahoda države, ki nima dostopa do politične moči in je na stranskem tiru vlade. Kenyatta je pripadnik plemena Kikuyu, iz katerega so izvolili tri od štirih kenijskih predsednikov od dekolonizacije in samostojnosti leta 1963.

J. R.