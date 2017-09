Kenijsko vrhovno sodišče razveljavilo predsedniške volitve

Odinga: Nimamo zaupanja v volilno komisijo

1. september 2017 ob 13:40

Nairobi - MMC RTV SLO, STA

Kenijsko vrhovno sodišče je razveljavilo avgustovske predsedniške volitve in odredilo njihovo ponovitev v 60 dneh. Raila Odinga, ki je na volitvah izgubil, je odločitev označil za zgodovinsko.

Predsednik sodišča David Maraga je sporočil, da volilna komisija volitev ni izvedla skladno z ustavo.

Na volitvah 8. avgusta je sicer predsednik Uhuru Kenyatta s 54 odstotki osvojil drugi mandat, njegov protikandidat Raila Odinga pa je prejel 44 odstotkov glasov.

Odinga je odločitev sodišča pozdravil. "To je zgodovinski dan za Kenijce in tudi za prebivalce afriške celine," je poudaril. Kot je dodal, gre za prvi primer razveljavitve volitev v Afriki. Dejal je, da so pripravljeni na nove volitve, vendar nimajo zaupanja v volilno komisijo. "Ti člani komisije morajo oditi. Večina jih spada v ječo," je še dejal.

Odinga po volitvah ni želel priznati izida. Trdil je, da so hekerji vdrli v računalnike volilne komisije in priredili izide v korist Kenyatte. Vrhovno sodišče je pred tem Odingi in njegovi koaliciji Nacionalno super zavezništvo (Nasa) odobrilo dostop do strežnika volilne komisije, na katerem so preverili izide volitev. Pregled je nadzorovala skupina neodvisnih strokovnjakov.

Različne ocene o žrtvah protestov po volitvah

Obtožbe o nepravilnostih na volitvah so sprožile nasilne proteste, zlasti na zahodu države v krajih, kjer ima opozicija večjo podporo. Po trditvah opozicije je bilo med protesti ubitih 100 ljudi, medtem ko je policija objavila le podatek o desetih smrtnih žrtvah v Nairobiju.

Spomnimo, mednarodni opazovalci iz Evropske unije in Carterjevega centra, ki jo je ustanovil nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter, so dejali, da so bile volitve skladne z mednarodnimi standardi.

