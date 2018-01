Kijev vzhodni del države označil za "začasno rusko okupacijo"

Moskva protestirala ob napovedi ZDA, da bo Ukrajini poslala orožje

18. januar 2018 ob 19:27

Kijev/Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ukrajinski parlament je sprejel zakon, s katerim je vzhodni del države uradno označil za "začasno rusko okupacijo". To je razburilo Moskvo, ki je sporočila, da so to priprave na novo vojno.

Novi ukrajinski zakon med drugim Rusijo tudi obtožuje agresije, kar Kremelj zanika.

Novi zakon je parlamentu predlagal ukrajinski predsednik Petro Porošenko, ki pa ga mora še podpisati, preden bo začel veljati. "Še naprej bomo polagali temelje za ponovno integracijo okupiranega ukrajinskega teritorija s pomočjo politike in diplomacije," je tvitnil Porošenko.

Moskva: "Diktatorska pooblastila" za Porošenka

Novi zakon so sprejeli manj kot mesec dni po tem, ko so ZDA odobrile dobavo naprednega sistema obrambe Ukrajini. Orožje bo sicer prispelo v Ukrajino šele čez nekaj mesecev, vendar je Rusija že obtožila Washington, da spodbuja spopade. Burno pa so se odzvali tudi na današnjo odločitev ukrajinskega parlamenta.

Rusko zunanje ministrstvo je namreč sporočilo, da Porošenko dobiva "neomejena, skoraj diktatorska pooblastila, s katerimi zatira drugo mnenje in nezadovoljstvo". "Temu se ne more reči nič drugega kot priprave na novo vojno," so še zapisali. Eden izmed voditeljev proruskih separatistov v Donecku pa je presodil, da Kijev krši duh sporazuma iz Minska.

Spopadi na vzhodu Ukrajine so od aprila leta 2014 zahtevali že več kot 10.000 življenj. V Minsku so sicer predstavniki vlade v Kijevu in upornikov sklenili sporazum, ki naj bi privedel do razrešitve konflikta, najprej pa poskrbel za prekinitev spopadov, a vseskozi prihaja do njegovih kršitev.

A. P. J.