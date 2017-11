Na vzhodu Ukrajine v obstreljevanju upornikov umrlo pet ukrajinskih vojakov

Boji tudi med uporniki

24. november 2017

Kijev - MMC RTV SLO

Ukrajinska vojska je sporočila, da je v hudem uporniškem obstreljevanju na vzhodu države umrlo pet vojakov. Vladne sile naj bi ob tem ubile osem upornikov.

Štirje od ubitih vojakov so umrli med osemurnimi spopadi blizu vasi Krimske, okoli 50 kilometrov severozahodno od Luganska. Ukrajinska vojska še sporoča, da so proruski uporniki uporabljali minomete in strojnice.

Uporniki nadzirajo velike dele ozemlja v pretežno rusko govorečih pokrajinah Lugansk in Doneck. BBC medtem poroča, da prihajajo poročila o notranjih spopadih za oblast v samooklicani Ljudski republiki Lugansk.

V torek so oboroženi ljudje v maskirnih uniformah brez oznak onemogočili dostop do nekaterih upravnih poslopij v Lugansku, nekaj ur po tem, ko je vodja upornikov Igor Plotnicki zamenjal svojega notranjega ministra Igorja Korneta. Plotnicki je namreč Korneta obtoževal ustvarjanja nestabilnosti, francoska tiskovna agencija AFP pa je poročala, da so bili oboroženi moški, ki so se pojavili na ulicah, zvesti Kornetu. BBC ob tem navaja nepotrjena poročila, da je bil zamenjan tudi sam Plotnicki.

Streljanje je v četrtek potekalo tudi v pokrajini Doneck, in sicer blizu obale Azovskega morja.

Umrlo že več kot 10.000 ljudi

Po podatkih ZN-a je na vzhodu Ukrajine od izbruha konflikta aprila leta 2014 umrlo več kot 10.000 ljudi. Tik pred izbruhom si je Rusija po referendumu na Krimu pripojila ta ukrajinski polotok, česar mednarodna skupnost ne priznava. V spopadih je bilo razseljenih več kot 1,6 milijona ljudi.

Zahodne države obtožujejo Rusijo, da pomaga upornikov s svojo vojsko in težko oborožitvijo. Moskva to zanika, priznava le, da upornikom pomagajo ruski "prostovoljci".

