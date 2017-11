Rusija začela graditi ograjo na meji med Krimom in Ukrajino

Ograja naj bi bila zgrajena prihodnje leto

18. november 2017 ob 09:04

Simferopol - MMC RTV SLO, STA

Rusija je v petek začela graditi ograjo na meji med Ukrajino in Krimom, ki si ga je po referendumu priključila leta 2014. Dva metra visoko in 50 kilometrov dolgo ograjo bodo predvidoma končali do junija prihodnje leto.

Ograja bo predvidoma stala 2,8 milijonov evrov, z njo pa želijo zagotoviti varnost prebivalcev Krima in turistov, navaja ruska obveščevalna služba FSB. Med polotokom in Ukrajino so trenutno vzpostavljeni trije mejni prehodi.

Ukrajina je sicer jeseni leta 2014 zaradi strahu pred ruskim napadom sporočila, da bodo na približno 2.000 kilometrov dolgi meji zgradili ograjo. Do danes pa jim je uspelo zgraditi le nekaj deset kilometrov ograje.

Okoli 400 kilometrov meje med Ukrajino in Rusijo trenutno nadzorujejo proruski separatisti. Kijev jih obtožuje, da jih Rusija čez ta del meje zalaga z orožjem in vojaki, kar pa Moskva vztrajno zanika.

Od začetka spopadov leta 2014 je v rusko-ukrajinskem konfliktu življenje izgubilo že več kot 10.000 ljudi.

K. S.