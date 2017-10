Kim Džong Un svojo sestro imenoval na visok položaj

Več zamenjav na visokih političnih položajih

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je svojo mlajšo sestro Kim Jo Džong imenoval na visok položaj v severnokorejski komunistični partiji. Skupaj s še tremi uradniki je postala nadomestna članica politbiroja.

Za nadomestno članico politbiroja so Kimovo sestro, ki naj bi bila stara 30 let, potrdili na sobotnem zasedanju centralnega komiteja partije v Pjongjangu. Politbiro je najvišji izvršni organ, ki skupaj s sekretariatom sestavlja centralni komite. O Kim Jo Džong se sicer ne ve veliko, najverjetneje pa je tako kot voditelj države svojo mladost preživela na izobraževanju v Švici, poroča Guardian.

Sestra je najverjetneje zamenjala svojo teto Kim Kjong Hee, ki je položaj opravljala v času vladavine Kimovega očeta Kim Džong Ila. Tudi Kim Džong Sik in Ri Pjong Čol, dva izmed treh ljudi za prepovedanim jedrskim programom, sta bila povišana, poroča Guardian, prav tako je sledilo več zamenjav na visokih političnih položajih v državi.

"Velikopotezne premestitve zaposlenih kažejo na to, da Kim Džong Un položaj jemlje resno in da se z menjavo generacij v politiki pripravlja na nove izzive," so dogodke komentirali v južnokorejskem ministrstvu za združevanje obeh Korej.

Potem ko je leta 2011 Kim po očetovi smrti prevzel oblast, je svojo sestro imenoval že na več različnih položajev, s čimer želi utrditi položaj svoje družine v vodstvu države. V zadnjih letih se pojavljajo tudi namigovanja, da bi lahko še napredovala in bila v večjo pomoč bratu pri upravljanju države.

Obletnica v znamenju pozivov k napredku

Ob tem v deželi poteka tudi dvajseta obletnica izvolitve pokojnega Kim Džong Ila, očeta voditelja in njegove sestre, na mesto generalnega sekretarja delavske stranke. Praznovanje je potekalo v znamenju pozivov k nadaljnjemu razvoju države, tudi krepitvi jedrskega programa.

