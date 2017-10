Obtoženi zanikata krivdo za umor polbrata severnokorejskega "velikega vodje"

Mislili, da sodelujeta v televizijski potegavščini

2. oktober 2017 ob 19:49

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO, STA

V Maleziji se je začelo sojenje 29-letni Vietnamki in 25-letni Indonezijki, ki sta obtoženi umora Kim Džong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.

Vietnamka Doan Thi Huong (29) in Indonezijka Siti Aishah (25) sta obtoženi, da sta Kim Džong Namu na obraz nanesli živčni strup VX na letališču malezijske prestolnice Kuala Lumpur, kjer je čakal na let za Macao. Kmalu zatem je 45-letni Kim umrl. "Prebrali so jima obtožbe in izrekli sta se, da nista krivi," je povedal eden od njunih odvetnikov Hisham Teh.

Ženski, ki so ju prijeli nekaj dni po umoru Kima, sta že pred tem trdili, da sta mislili, da sodelujeta v televizijski potegavščini in da nista načrtovali umora.

Štirje Severnokorejci še na begu

Na posnetku nadzorne kamere z letališča je sicer videti, kako sta se mu približali in mu na obraz potisnili krpo. Tožilec Muhamad Iskandar Ahmad je v izjavi poudaril, da so zbrali dovolj dokazov, da lahko dokažejo krivdo obtoženk. Dodal je, da sta napad pred tem poskusno izvedli s štirimi drugimi ljudmi, da bi zagotovili uspeh "skupne namere" za umor Kima. Obramba je nato zahtevala objavo identitete omenjene četverice, ki naj bi bili Severnokorejci, a je predsedujoči sodnemu senatu zahtevo zavrnil. Četverico so sicer marca uradno obtožili umora, a so po navedbah oblasti, ki ne želijo objaviti njihovih imen, še vedno na prostosti. Policija domneva, da so iz Malezije zbežali nekaj dni po umoru. Obramba trdi, da so glavni osumljenci.

Kim Džong Un naj bi imel polbrata "na muhi"

Južna Koreja je Pjongjang obtožila, da stoji za umorom Kima, kar je Pjongjang zanikal. Kim Džon Nam je nekoč veljal za najverjetnejšega severnokorejskega voditelja, a se je znašel v nemilosti očeta Kim Džong Ila, potem ko je leta 2001 s ponarejenim potnim listom neuspešno poskušal vstopiti na Japonsko in obiskati Disneyland. Odtlej je živel v izgnanstvu, večinoma v Macau, vodenje Severne Koreje pa je po smrti očeta leta 2011 prevzel njegov polbrat Kim Džong Un, ki naj bi se polbrata želel znebiti.

A. V.