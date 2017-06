Kitajska: Nobelovega nagrajenca zaradi neozdravljivega raka izpustili iz zapora

AI poziva k izpustitvi političnih zapornikov

26. junij 2017 ob 14:52

Peking - MMC RTV SLO/STA

Kitajske oblasti so zaradi hude bolezni po skoraj desetletju iz zapora izpustile Nobelovega nagrajenca za mir Lju Šjaobo (Liu Xiaobo). 61-letni Lju je bil ključni voditelj protestov na Trgu nebeškega miru leta 1989, Nobelovo nagrado pa je prejel med služenjem svoje zaporne kazni.

Lju ima raka na jetrih v poznem stadiju, ki so mu ga odkrili maja, zaradi resnosti njegovega zdravstvenega stanja pa je bil premeščen v bolnišnico v mestu Šenjang v provinci Ljaoning. Kitajsko zunanje ministrstvo njegove začasne izpustitve ni komentiralo, premestitev pa priča o resnosti njegovega zdravstvenega stanja.

Lju, človekoljubni aktivist, literarni kritik in akademik ter najbolj znan kitajski politični zapornik, je bil prvič zaprt za dve leti že po krvavih protestih leta 1989. Leta 2008 je nato sooblikoval peticijo, v kateri so pozivali k demokratičnim reformam na Kitajskem.

Dva dni pred uradno objavo manifesta, imenovanega Listina 8, je policija Ljuja aretirala in ga zaradi rušenja državne ureditve obsodila na 11-letno zaporno kazen. Leta 2010 je prejel Nobelovo nagrado za mir (namesto njega so na podelitvi postavili prazen stol), kar je Kitajska označila kot poseg v njene notranje zadeve.

Takoj za tem so kitajske oblasti na hišni pripor obsodile Ljujevo soprogo Lju Šja, ki naj bi po navedbah virov zaradi osamitve trpela za hudo depresijo. Čeprav je v priporu že sedem let, je oblasti še vedno niso uradno obtožile ničesar. Kot je povedal Ljujev odvetnik Mo Šaoping, morda sploh ne ve, da je njen soprog bolan, saj ni mogel stopiti v stik z njo.

Zavzemanje za njegovo izpustitev

Mednarodna skupnost se že več let zavzema za njegovo izpustitev. Patrick Poon, raziskovalec organizacije Amnesty International (AI), zadolžen za Kitajsko, od kitajskih oblasti zahteva, da Ljuju omogočijo ustrezno zdravstveno oskrbo in stik s svojci ter izpustitev vseh političnih zapornikov, vključno z Ljujem.

Kitajsko spoštovanje človekovih pravic je glede na zadnje letno poročilo AI-ja vprašljivo, saj oblasti izvršujejo pritisk na zagovornike človekovih pravic, med katerimi so tako novinarji, odvetniki kot tudi aktivisti in založniki. Posamezniki so tako podvrženi nadzoru, nadlegovanju, ustrahovanju, aretacijam in priprtju.

K. S.