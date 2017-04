Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Reševalci iščejo več sto pogrešanih. Foto: Reuters Predsednik Santos se je takoj odpravil na prizadeta območja. Foto: Reuters Sorodne novice Zemeljski plazovi v Kolumbiji pokopali več kot sto ljudi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kolumbija: Poplave in plazovi odnesli več kot 250 življenj, več sto pogrešanih

Predsednik razglasil izredno stanje na tem območju

2. april 2017 ob 07:19

Mocoa - MMC RTV SLO/Reuters

Število žrtev največje naravne nesreče v Kolumbiji v zadnjih letih se je povzpelo na 254, več sto ljudi pogrešajo.

Kolumbijski reševalci po poplavah in plazovih bijejo bitko s časom. V reševalni akciji sodeluje okoli 1.100 vojakov in policistov. Zemeljske plazove na jugozahodu države, v pokrajini Putumayo v bližini z mejo z Ekvadorjem, so povzročili narasla reka Mocoa in njeni pritoki.

Po navedbah kolumbijske vojske je v Mocoi, prestolnici pokrajine, več kot 400 ranjenih, še 200 pa jih pogrešajo. Plazovi, ki so se sprožili zaradi naraslih rek, so prebivalce presenetili v nočnih urah. Uničene so celotne soseske, v mestu in pokrajini vlada velika zmeda, pretrgana je oskrba z električno energijo in vodo, je povedal župan Mocoe Jose Antonio Castro, ki je tudi sam ostal brez doma. "Gre za veliko območje. Večino hiš je plaz dobesedno odnesel."

Direktor kolumbijske enote za ukrepanje ob naravnih nesrečah je dejal, da je v eni noči padla tretjina količine dežja, ki sicer običajno pade v celem mesecu, je poročal BBC.

Kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos je razglasil izredno stanje in na kraju samem nadzoruje reševalne operacije. "Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da jim pomagamo," je dejal. "Srce se mi trga."

