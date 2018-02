Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Skupna zemlja je namenjena predvsem kmečkim in gozdarskim dejavnostim ter pašnikom. V skupni lasti so npr. tudi nasadi oljk. (Fotografija je simbolična.) Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Konec zakona iz časov fašizma - italijanska skupna zemlja bo spet pripadala vasem

Zakon sad več kot 10-letnega dela slovenskih rojakov na Tržaškem

11. februar 2018 ob 08:20

Trst - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Italijanski parlament je pred kratkim sprejel zakon, ki skupno lastnino agrarnih skupnosti ali jusov vrača v njihovo posest in samostojno upravljanje. Kolektivne dobrine tako priznava kot primarno pravno ureditev izvirnih skupnosti še pred nastankom občin in drugih oblik krajevne uprave.

Zakon, ki je pomembna novost za celotno državo in tudi Evropo, je sad več kot 10-letnega dela slovenskih rojakov na Tržaškem. V Italiji je kar 3.500.000 hektarjev zemlje v skupni lasti, na Tržaškem pa je takih površin za pet tisoč hektarjev.

Dolgo veljavni fašistični zakon te oblike lastnine ni priznaval, novi jo vrača vasem. Predsednik Agrarne skupnosti Tržaške pokrajine Vladimir Vremec, pojasnjuje, da "poudarja obstoj družinskih oz. agrarnih skupnosti, da lahko ti samostojno nadaljujejo upravljanje svojega premoženja".

Skupna zemlja je namenjena predvsem kmečkim in gozdarskim dejavnostim ter pašnikom. Prvi mož boljunske srenje Izidor Sancin: "Imamo tudi oljčne nasade, imamo pašnik z drobnico, imamo čebelarstvo, smo tudi lastniki doline Glinščice."

"Tu ni mogoče zidati. Če pa pride slučajno do razlastitve, jo je treba nadomestiti z drugo zemljo," pa opozarja prvi predsednik konzulte Agrarnih skupnosti Italije Karlo Grgič. Te površine so oproščene posebnega zemljiškega davka. Pri gospodarskih dejavnostih pa je davek enak kot za vse druge. Zemlje ni mogoče prodati, lahko jo oddajo v najem in najemnino vrnejo v skupno dobro.

Vremec pa ob tem še izpostavlja: "Zakon tudi nalaga deželam, da v enem letu poskrbijo za dopolnitev lastnih zakonov in jih prilagodijo novemu državnemu zakonu." Če tega ne bodo naredile, bodo jusarji o vsem odločali sami. Ker bodo občine in dežele po novem izgubile pristojnosti nad mnogimi zemljišči, je pri izvajanju zakona pričakovati tudi zamude in težave.

Mirjam Muženič, Radio Slovenija