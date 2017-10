Kurdski uradniki: Iz Kirkuka pobegnilo okoli 100.000 Kurdov

Bagdad svari naftne družbe pred poslovanjem s Kurdi

19. oktober 2017 ob 14:14

Bagdad - MMC RTV SLO, Reuters

Po navedbah kurdskih uradnikov je od ponedeljka, ko so nadzor nad Kirkukom in okolico prevzele iraške sile, od tam zbežalo že okoli 100.000 Kurdov.

Okoli 18.000 družin je zatočišče poiskalo v Erbilu in Sulajmaniji, je novinarjem povedal guverner Erbila Navzad Hadi. Eden izmed njegovih pomočnikov je dejal, da je celotno število beguncev okoli 100.000. Kirkuk, ki ima več kot milijon prebivalcev, je bil pod nadzorom Kurdov zadnja tri leta. Kurdi so oblast v njem prevzeli leta 2014, potem ko so se iz njega iraške sile med ofenzivo samooklicane Islamske države umaknile.

Iraško sodišče je izdalo nalog za prijetje podpredsednika regionalne kurdistanske vlade Kosrata Rasula zaradi njegovih izjav, da so iraške sile, ki so prevzele nadzor nad Kirkukom, okupacijske sile.

Reuters je danes navajal poročanje televizijske postaje Rudav s sedežem v Erbilu, da se kurdske sile še niso umaknile z naftnega polja Khurmala, ki leži severzahodno od Kirkuka.

Bagdad naftnim družbam: Ne poslujte z iraškimi Kurdi

Medtem je iraško ministrstvo za nafto posvarilo naftne družbe, naj ne podpisujejo pogodb z iraškim Kurdistanom. V sredo je ruski Rosneft podpisal dogovor o uveljavitvi dogovorov glede proizvodnje v petih proizvodnih obratih v iraškem Kurdistanu. Predstavnik ministrstva za nafto je dejal, da se je črpanje nafte v Kirkuku v zadnjih dneh zmanjšalo, ker so Kurdi ob odhodu z naftnih polj Bai Hasan in Avana odpeljali potrebno opremo. Ob tem je navedel, da bo Irak do nedelje znova okrepil količino načrpane nafte na raven iz prejšnjega tedna.

Kot poroča Reuters, pa se v Havidžo blizu Kirkuka v teh dneh množično vračajo Iračani, ki so od tam zbežali po ofenzivi Islamske države. Iraške sile so iz mesta, enega zadnjih zatočišč IS-ja, pregnale pred dvema tednoma.

Po besedah iraškega predsednika Fuada Masuma je posredovanje iraških vojakov v Kirkuku posledica septembrskega referenduma, na katerem so Kurdi z veliko večino glasovali za neodvisnost Kurdistana. Irak je referendum označil za nezakonitega. Iraške sile so v sredo sporočile, da so v ponedeljek in torek izvedle operacije, s katerimi so znova prevzeli nadzor nad območji, ki so bila od leta 2014 pod nadzorom Kurdov.

