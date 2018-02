Po objavi memoranduma, ki obtožuje FBI, očitki o njegovi škodljivosti

Proti objavi so bili demokrati, FBI, pravosodno ministrstvo

3. februar 2018 ob 09:06

Washington - MMC RTV SLO, STA

Memorandum predsednika kongresnega odbora za obveščevalne dejavnosti Devina Nunesa o domnevnih zlorabah FBI-ja pri preiskavi t. i. ruske afere je v ameriški politiki in javnosti v petek sprožil različne odzive.

Medtem ko podporniki predsednika Donalda Trumpa pravijo, da gre za očiten dokaz zlorabe pooblastil Zveznega preiskovalnega urada (FBI), so njegovi nasprotniki, tudi med republikanci, do objave kritični.

Memorandum, ki FBI obtožuje neutemeljenega prisluškovanja Trumpovemu svetovalcu Carterju Pageu, ugotavlja, da FBI in pravosodno ministrstvo nista razkrila, da nekaj od njihovih razlogov za prošnjo za sodni nalog za nadzor Pagea temelji na dosjeju, ki ga je sestavil nekdanji britanski obveščevalec Cristopher Steele in ga je delno financirala kampanja demokratske kandidatke Hillary Clinton.

A Nunesov memorandum hote ali nehote priznava, da se je preiskava začela veliko prej, in to zaradi mladega Trumpovega svetovalca za zunanjo politiko Georgea Papadopoulosa, ki se je avstralski diplomatki pohvalil o stikih z Rusi, ta pa je to poročala nadrejenim, ti pa nato FBI-ju. Papadopoulos zdaj sodeluje s posebnim preiskovalcem domnevnega ruskega vpletanja v ameriške volitve v korist Trumpa Robertom Muellerjem. Nekdanji agent Cie Ned Price je menil, da so demokrati dobili darilo, saj memorandum razveljavlja teorijo, da je bil sprožilec FBI-jeve preiskave Steelov dosje.

Carter Page je medtem izjavil, da raziskuje pravne ukrepe proti posameznikom v pravosodnem ministrstvu, in se zahvalil pogumnim kongresnim voditeljem, ki so razkrili, po njegovih besedah, zlorabe brez primere v zgodovini in naredili ogromen korak k popravilu ameriške demokracije.

Sessions brez komentarja

Trump je na podlagi Nunesovega memoranduma, katerega objavo je sam dovolil, dejal, da je sramota, da se kaj takšnega dogaja v ZDA. Pravosodni minister Jeff Sessions je brez komentarja sporočil, da bo zadevo predal v preiskavo generalnemu inšpektorju pravosodnega ministrstva. Ministrstvo je nasprotovalo objavi memoranduma.

"Kaj? A to je vse? Zavajajoč memorandum, ki uničuje zaupanje znotraj obveščevalne skupnosti, škoduje odnosom s sodiščem Fisa in razkriva nadzor nad ameriškim državljanom," je sporočil nekdanji direktor FBI-ja James Comey, ki ga je Trump maja lani odpustil, ker ni hotel končati preiskave ruske afere.

McCain obsodil memorandum

Memorandum je v petek ostro obsodil republikanski senator John McCain, ki je zatrdil, da ni dvoma, da so se Rusi vpletali v volitve, čeprav ni dokaza, da so vplivali na izid. "Napadi na FBI ne služijo ameriškim interesom in ne koristjo nobenemu predsedniku razen Vladimirju Putinu," je sporočil McCain in Trumpa obtožil, da s postranskim cirkusom odvrača pozornost od preiskave, kolege pa, da z napadi na FBI opravljajo delo za ruskega predsednika Putina.

Demokrati medtem poudarjajo, da je objava memoranduma "sramoten poskus diskreditacije" FBI-ja in preiskave v (domnevno) rusko vpletanje v volitve, poroča BBC. Vodji demokratske manjšine v senatu in predstavniškem domu Chuck Schumer in Nancy Pelosi ter še osem višje pozicioniranih demokratov so Trumpa opozorili, naj ne odpusti posebnega preiskovalca Muellerja in namestnika generalnega državnega tožilca Roda Rosensteina.

Vložene štiri obtožnice

Nunesov memorandum z ničimer ne zadeva Muellerja in njegove kazenske preiskave oviranja preiskave oziroma pravosodja, v okviru katere želi zaslišati Trumpa. Ta je pred dnevi govoril, kako se veseli pogovora z Muellerjem, vse bolj pa je jasno, da tega ne bo storil, razen če bo prisiljen. Mueller je doslej vložil obtožnice proti štirim osebam blizu Trumpa, Papadopoulos in nekdanji svetovalec za državno varnost Michael Flynn pa sodelujeta s preiskavo.

Kmalu naj bi se "zlomila" še nekdanji šef Trumpove kampanje Paul Manafort in sodelavec Rick Gates. Slednjega so v četrtek nenadoma zapustili vsi trije odvetniki, razlog pa so sodišču podali zaupno. Gates je obenem najel odvetnika, ki je znan po uspešnih pogajanjih s tožilci, kar naj bi pomenilo, da jim bo v zameno za nižjo kazen nekoga dal na pladnju, najverjetneje Manaforta, ta pa potem naprej.

