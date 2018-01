Lavrov prst uperja proti ZDA; v Turčiji aretacije zaradi širjenja propagande

Medtem ko turška vojska nadaljuje ofenzivo proti Kurdom na severu Sirije, je ruski zunanji minister Sergej Lavrov ZDA obtožil, da načrtno spodbujajo sirske Kurde pri prizadevanjih za neodvisnost.

Po mnenju Lavrova so ZDA s pošiljanjem orožja Kurdom in drugimi dejanji neprimerno spodbujale kurdske želje po neodvisnosti. "To je bodisi nepoznavanje razmer ali pa absolutno zavestno izzivanje." Ob tem pa je tudi dejal, da so Kurdi pomemben dejavnik v Siriji in da bi morali sodelovati na mirovnih pogovorih, ki so predvideni za prihodnji teden v Sočiju.

Turška vojska je pretekli konec tedna začela kopensko operacijo proti sirskim Kurdom v Afrinu. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes dejal, da se turška vojska ne bo umaknila iz operacije v Afrinu, ki poteka v skladu z dogovorom z Rusi.

V Turčiji aretacija zaradi suma širjenja propagande

Medtem so turške oblasti prijele 24 ljudi, ki jih sumijo širjenja teroristične propagande proti ofenzivi v Siriji, skupaj pa preiskujejo 57 ljudi. Turški tožilci preiskujejo nepotrjene fotografije, ki naj bi nastale v sirskem mestu Afrin in so jih širili po družbenih omrežjih. Na fotografijah so domnevne civilne žrtve turške ofenzive. Med drugim so v pokrajini Van uvedli preiskavo proti štirim poslancem prokurdske stranke HDP, ki so na družbenih omrežjih pozivali ljudi k protestu, poroča turška televizija TRT. V nedeljo so preprečili proteste v Carigradu in Diyarbakirju.

Kurdska milica YPG je za ZDA ena ključnih zaveznic v boju proti Islamski državi, njeni borci so igrali ključno vlogo pri porazu IS-ja iz Sirije. Washington je napovedal tudi oblikovanje 30.000 članskih varnostnih sil na severu Sirije, v katerih bi sodelovali tudi pripadniki omenjene milice. Ankara se je odzvala ostro, YPG obtožuje, da je veja prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK).

