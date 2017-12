"Lažno spoštovanje drugih ver prineslo izključevanje Jezusa iz božiča"

Zadnja letošnja avdienca pri papežu

27. december 2017 ob 15:50

Vatikan - MMC RTV SLO, STA

Zaradi lažnega spoštovanja drugih ver, kar pa v resnici skriva težnjo po izključevanju vere, smo predvsem v Evropi priča popačenju božiča, kjer je odstranjeno vsako sklicevanje na Jezusovo rojstvo, je opozoril papež Frančišek.

"Brez Jezusa ni božiča," je na zadnji letošnji splošni avdienci v Vatikanu opozoril papež in požel bučen aplavz med obiskovalci.

"Dejansko je ta dogodek edino pravo rojstvo, edini pravi božič. Brez Jezusa namreč ni božiča, morda je kakšen drugi praznik, a ne božič," je pojasnil. "Če odstranimo njega, luč ugasne in vse postane lažno, navidezno," je v dvorani Pavla VI. še povedal Frančišek.

Po njegovih besedah je tradicija obdarovanja na božič znak naše hvaležnosti za dar Jezusa in naše želje, da ga delimo z drugimi.

Ob koncu avdience je nastopila cirkuška skupina Liana Orfei, ki ji je papež zaploskal. "Lepota cirkuške umetnosti nas približuje Bogu," je bil njegov komentar na nastop.

V ponedeljek na božični dan je papež v tradicionalnem blagoslovu mestu in svetu, Urbi et orbi, pred množico vernikov na Trgu svetega Petra pozval k miru v Jeruzalemu in spomnil na trpljenje otrok na kriznih žariščih po svetu.

G. V.