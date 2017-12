Papež Frančišek je v božičnem blagoslovu izpostavil Jeruzalem, begunce in otroke po svetu

Tradicionalni nagovor papeža

25. december 2017 ob 11:46,

zadnji poseg: 25. december 2017 ob 14:21

Vatikan - MMC RTV SLO, STA

Papež Frančišek je v tradicionalnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, nagovoril množico kristjanov na Trgu svetega Petra in pozval k miru po svetu. Med drugim je omenil Jeruzalem, Sirijo, Irak in Afriko, Venezuelo, Ukrajino in Severno Korejo.

Frančišek je letos v tradicionalni božični poslanici z balkona bazilike v Vatikanu kot lani pozval k miru na Bližnjem vzhodu, kjer se zaostrujejo napetosti med Izraelom in Palestinci zaradi ameriškega priznanja Jeruzalema za glavno mesto Izraela.

Papež je pred zbrano množico prosil za mir za Jeruzalem in Sveto deželo ter izrazil podporo vsem, ki želijo pomagati zagotoviti tej deželi slogo, pravičnost in varnost, na kar po papeževih besedah ta čaka že dolgo. Kot je dejal, upa, da bo med Palestinci in Izraelom "prevladala volja po obnovitvi dialoga in da bo končno mogoče izpogajati rešitev, ki bo omogočala miren soobstoj dveh držav", Izraela in Palestine.

Izpostavil je tudi trpljenje otrok v Siriji, kjer je vojna "okrvavila deželo", in v Iraku, ki je po papeževih besedah še vedno ranjen in razdeljen, prebivalstvo pa trpi zaradi lakote in širjenja bolezni.

Zavzel se je za pomoč afriškim otrokom, zlasti tistim iz najrevnejših držav, ter otrokom vsega sveta, kjer "miru in varnosti grozijo preteče napetosti in novi spori".

Moli tudi za Korejski polotok

Omenil je tudi severnokorejsko krizo, glede katere je dejal, da moli, da bi na Korejskem polotoku zmogli doseči obojestransko zaupanje. Zavzel se je tudi za umiritev družbenih napetosti v Venezueli. Mednarodno skupnost je prav tako pozval, naj ne preneha z napori, da bi ustrezno zaščitila manjšine v Mjanmaru in Bangladešu.

Zavzel se je še za otroke, ki trpijo zaradi krize v Ukrajini in njenih težkih humanitarnih posledic, pa tudi za vse revne otroke. Mnogim so po papeževih besedah ukradli otroštvo, nekatere pa celo rekrutirali za vojake.

Ponovno izrazil skrb za begunce

Kot že v pridigi med božično mašo v baziliki sv. Petra v Vatikanu v nedeljo je med nagovorom pozval k skrbi za begunce in migrante, posebej otroke. Ti so bili po njegovih besedah prisiljeni zapustiti domovino, mnogi so potovali sami in bili zato lahka žrtev trgovcev z ljudmi.

Ob koncu blagoslova se je pred več deset tisoč verniki zavzel za "bolj dostojen, bolj človeški svet za otroke danes in jutri".

Tradicionalen blagoslov

Božič je za veliko nočjo drugi največji krščanski praznik. Papež tradicionalno blagoslovi mesto Rim in svet dvakrat letno, in sicer za veliko noč in božič, ter ob svojem prvem javnem nastopu.

Številni kristjani so v božični dan vstopili s polnočnicami, čez dan pa bodo povsod potekale praznične božične maše.

B. V.