London: Kombi pred mošejo zapeljal v množico vernikov

"Napadalca je gnala islamofobija"

19. junij 2017 ob 07:33

London - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V ponedeljek ponoči je v severnem delu Londona kombi zapeljal v vernike, ki so zapuščali mošejo. Umrl je en človek, deset je ranjenih. Oblasti dogodek preiskujejo kot morebitni terorizem.

Incident se je zgodil v bližini mošeje v Finsbury Parku, ko je iz nje po večerni molitvi prihajala množica vernikov. Med muslimanskim svetim mesecem ramazanom verski obredi namreč potekajo tudi ponoči. To je ena največjih mošej v Veliki Britaniji.

Mimoidoči so 48-letnega voznika obkrožili, dokler niso prišli policisti in ga aretirali. Umrl je en človek, deset ljudi je ranjenih - osem so jih odpeljali v bolnišnico, dva pa so oskrbeli na kraju doghodka.

Londonski župan Sadiq Khan je izjavil, da je šlo za napad na skupne vrednote. "Kot grozljivi napadi v Manchestru, Westminstru in Londonskem mostu je bil tudi to napad na skušne vrednote strpnosti, svobode in spoštovanja," je dejal Khan in dodal, da bo še poostrili policijsko prisotnost v mestu, posebej v skupnostih, ki praznujejo ramazan.

Britanska premieka Theresa May je potrdila, da policija dogodek preiskuje kot domnevno teroristično dejanje in sklicala izredno varnostno zasedanje svoje ekipe.

Muslimanske skupnosti so sporočile, da je šlo za nameren napad na muslimanske vernike. "Kot kažejo poročila očividcev, je napadalca gnala islamofobija," je na Twitterju ocenil generalni sekretar britanskega muslimanskega sveta Harun Khan. Pojasnil je, da kaže, da je "beli moški v kombiju namerno zapeljal v skupino vernikov, ki so pomagali nekemu obnemoglemu". Pozval je tudi, da bi morali nujno povečati varnostne ukrepe v okolici mošej.

Mošeja v Finsbury Parku je bila pred terorističnimi napadi na ZDA 11. septembra leta 2001 povezana z ekstremistično ideologijo, nakar so jo zaprli in reorganizirali. Po ponovnem odprtju več ni povezana z radikalnimi stališči.

London v zadnjem času doživlja težko obdobje. Pred dvema tednoma so namreč trije muslimanski skrajneži z vozilom zapeljali tudi v pešce na Londonskem mestu, nato pa mimoidoče še zabadali z noži. Takrat je umrlo osem ljudi. Marca pa je moški z najetim avtomobilom zapeljal v ljudi na Westminstrskem mostu in zabodel policista. Ta napad je bil usoden za pet ljudi.

Britanci pa se še spominjajo tudi tragedije 22. maja, ko se je samomorislki napadalec razstrelil ob koncu koncerta ameriške poppevke Ariane Grande v Manchestru. V napadu je umrlo 22 ljudi.

A. P. J.